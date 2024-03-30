Soltou a voz

Raquele canta com Matheus e Kauan durante show no Rio de Janeiro; veja vídeo

Dupla convidou a capixaba durante trecho do hit 'Consórcio' e Raquele deixa carreira musical em aberto
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Março de 2024 às 09:32

Raquele canta ao lado de Matheus e Kauan, nesta sexta-feira (29) - Reprodução/Instagram Crédito: Reprodução/Instagram/@matheusekauan
A dupla sertaneja Matheus e Kauan chamou a capixaba Raquele para cantar junto com eles durante um show no Rio de Janeiro. A apresentação aconteceu nesta sexta-feira (29) e foi registrada no perfil oficial dos cantores.
No vídeo que circula nas redes sociais, Raquele aparece cantando um trecho de "Consórcio", hit de 2019 da dupla. "Espero que você grave um CD para a gente ouvir", disse Kauan depois de escutar as notas da ex-BBB.
A capixaba agradeceu a oportunidade e deixou o futuro musical aberto, "vamos ver como vai ser", falou.
A voz da sister chamou a atenção do público durante a participação dela no reality da Globo, o talento de Raquele cativou até Gil do Vigor, que sugeriu que ela cantasse mais aqui fora.
Daí surgiu o convite de Matheus e Kauan no dia seguinte da eliminação da sister do BBB 24, no último dia 20. O gesto dos cantores pode ser um aceno aos brothers que ainda lutam pelo prêmio.
Na manhã desta sexta, Davi, Fernanda e Lucas admitiram temer a vida financeira após o reality.
A capixaba recebeu 87,14% dos votos para sair da casa e não fez uma aparição no Domingão com Huck na semana da sua saída. Até agora, Raquele é a participante com a segunda maior rejeição do programa durante um paredão.
Leidy, que recebeu a maior porcentagem de votos durante as berlindas deste ano, e Michel também marcaram presença no show sertanejo com a amiga de confinamento.

Veja Também

No ES, ex-BBB Raquele revela curiosidades pessoais em game de HZ

Vídeo: Raquele responde a perguntas de fãs e revela se vai seguir carreira musical

Ex-BBB Raquele pede doações para vítimas das fortes chuvas no ES

Recomendado para você

Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion

