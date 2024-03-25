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Solidariedade

Ex-BBB Raquele pede doações para vítimas das fortes chuvas no ES

Capixaba se solidarizou com a situação do Sul e divulgou uma matéria de A Gazeta com pontos de arrecadação de doações; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Março de 2024 às 11:30

Raquele pede doações para vítimas das fortes chuvas no ES
Raquele pede doações para vítimas das fortes chuvas no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@raquele.cardozo
A corrente de solidariedade em prol das vítimas das fortes chuvas do Sul do Estado continua a mil. Com as consequências das enchentes e desabamentos, milhares de capixabas se mobilizaram para ajudar o próximo - inclusive a ex-BBB Raquele Cardozo.
Nas redes sociais, a doceira de Aracruz comentou sobre a situação do Sul capixaba e disse que está atenta às notícias da região.
“Eu não poderia vir aqui sem falar do Espírito Santo. Eu ainda não fui para o Espírito Santo, mas logo estou chegando. Estou acompanhando as notícias, recebendo informações que está tendo fortes chuvas. As pessoas estão perdendo as coisas, tem gente que perdeu a vida”, iniciou a fala.
Na sequência, Raquele pediu doação para os seguidores e divulgou uma matéria de A Gazeta que contém pontos de arrecadação (clique aqui). “Estou passando para deixar um link para quem tiver interesse. Solidariedade para poder ajudar essas pessoas. É um momento que a gente precisa estar unido na fé, na oração, na solidariedade”, finalizou.

SAIBA MAIS

Quem mora na região Sul do Espírito Santo tem sofrido com as consequências das fortes chuvas desde a última sexta-feira (22). Entre as cidades mais afetadas estão Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte e Vargem Alta.
O início da semana, que tem servido como um momento de recomeço, de limpeza das casas e de ajuda aos mais necessitados, por exemplo, infelizmente esbarra na previsão do tempo, que aponta chance de mais chuva nos municípios já afetados.

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