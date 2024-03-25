BBB

Davi, Bin Laden, Matteus e Leidy Elin estão no Paredão do 'BBB 24'

Além de anjo autoimune de Pitel e indicação da líder Giovanna, Paredão terá Poder Sem Volta (Curinga) de Matteus
Agência Estado

Publicado em 25 de Março de 2024 às 08:35

Paredão de hoje no BBB 24 foi formado entre Davi, Leidy Elin, Matteus e Bin Laden Crédito: Reprodução de 'BBB 24' (2024)/TV Globo
O Paredão do BBB 24 foi formado neste domingo, 24, entre Davi, Bin Laden, Matteus e Leidy Elin. Alane venceu a Prova Bate-Volta e conseguiu se salvar no último momento.
Como foi a formação do Paredão
- Giovanna, a líder, escolheu Davi para o Paredão.- Matteus, com 5 votos da casa, foi o mais votado.- Leidy Elin, com 4 votos, foi a 2.ª mais votada pela casa.- Matteus usou o contragolpe para puxar Bin Laden.- Leidy Elin usou o contragolpe para puxar Alane ao Paredão.- Matteus usou o Poder Curinga para tirar Bin Laden da Prova Bate-Volta, colocando-o direto no Paredão.- Alane venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do Paredão.

Como foi a votação do Paredão

- Davi votou em Leidy Elin.- Leidy Elin votou em Matteus.- Alane votou em Leidy Elin.- Fernanda votou em Matteus.- Beatriz votou em Leidy Elin.- Lucas Henrique votou em Matteus.- Isabelle votou em Bin Laden.- Bin Laden votou em Matteus.- Matteus votou em Leidy Elin.- Pitel votou em Matteus.

Como foi a Prova Bate-Volta

De início, foi feito o sorteio para definição da ordem de jogada, que foi a seguinte: Leidy Elin, a primeira, Matteus, o segundo, e Alane, a terceira. A Prova bate-volta foi, basicamente, baseada na sorte, como outras já disputadas.
Os participantes tinham que falar um número de 1 a 10, e abrir uma geladeira certa para passar de fase - caso houvesse uma "salsicha" na geladeira, poderiam jogar duas vezes seguidas, na 2.ª fase. A etapa seguinte envolvia celulares, numerados de 11 a 20, e também a sorte em encontrar a frase de sucesso. Por fim, havia a 3.ª fase com mesas a serem escolhidas, com números de 21 a 30.
Leidy foi a primeira a passar de fase. Alane passou em sequência, tendo conseguido a "salsicha" da vantagem - ela conseguiu passar à última fase antes mesmo de Leidy, e enquanto Matteus ainda estava na disputa inicial. Matteus só conseguiu seu primeiro palpite na 2.ª fase quando suas concorrentes já estavam na 3.ª. Quando ele conseguiu avançar, Alane acertou e se salvou.

A dinâmica do Paredão quádruplo

- Pitel, que venceu a Prova do Anjo, está imune.
- A líder Giovanna indica um participante entre Davi e Alane (Na Mira do Líder)
- Casa vota, e os dois participantes mais votados vão para o Paredão.
- Participante mais votado indica outro participante como contragolpe.
- Segundo participante mais votado escolhe mais um colega para o contragolpe.
- Matteus, dono do Poder Sem Volta (Curinga), pode vetar alguém da Prova Bate-Volta.

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24
