Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Autoimune

Giovanna Pitel vence a prova do anjo do BBB 24 e ganha imunidade

Sister levou a disputa neste sábado após um atraso imenso devido a Isabelle Nogueira ter quebrado parte do cenário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Março de 2024 às 17:57

Giovanna Pitel é o anjo da semana no BBB 24
Giovanna Pitel é o anjo da semana no BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo
A prova do anjo do BBB 24 desta semana foi vencida neste sábado (23) por Giovanna Pitel. A sister levou a disputa após um atraso imenso devido a Isabelle Nogueira ter quebrado parte do cenário logo no início.
Nesta semana, o anjo fica autoimune, mas não pode imunizar outra pessoa. A dinâmica desta semana era dividida em três etapas, separadas em "ambientes".
O objetivo da primeira era montar um quebra-cabeça, da segunda, encontrar três latinhas, e da terceira, quatro garrafas. Ao final de todas as etapas, o jogador apertava um botão responsável por cronometrar seu tempo.
Conforme as regras, era proibido abrir a porta do próximo ambiente sem concluir a tarefa da etapa no qual o participante estava. Ganhava o brother ou sister que concluísse a dinâmica em menor tempo. Pitel apertou o botão final em pouco mais de três minutos e meio, tempo, que, segundo Tadeu Schmidt, foi melhor do que os dos testes realizados pela produção.
Na casa, os participantes esperaram mais de uma hora para serem chamados após Isabelle quebrar todos os cenários da prova do anjo.
Cerca de 80 minutos depois de Isabelle sair da prova, por volta das 14h40, Leidy Elin foi a segunda a ser chamada. Com recado do apresentador: "Por favor, sem quebrar nada". O mesmo recado foi dado a todos os participantes depois do ocorrido. Mesmo assim, teve mais gente destruindo o cenário: Fernanda, por exemplo, quebrou uma das portas durante a prova.

Veja Também

Raquele reencontra noivo após sair do BBB 24: “71 dias sem o seu carinho”

'Sou apaixonado pela Pitel', diz Gil do Vigor sobre BBB 24

'BBB 24': Camila Moura diz que foi humilhada por Lucas Buda: 'Trauma que não fecha'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Bbb24 big Brother Brasil bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados