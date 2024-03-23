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Na torcida

'Sou apaixonado pela Pitel', diz Gil do Vigor sobre BBB 24

"É uma menina maravilhosa, batalhadora, guerreira, Se tiver que escolher um, escolho a Pitel, disse o ex-participante do Big Brother
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Março de 2024 às 15:59

Gil do Vigor diz que torce para Pitel no BBB 24
Gil do Vigor diz que torce para Pitel no BBB 24 Crédito: João Miguel/Globo e Reprodução/Globoplay
Gil do Vigor já tem torcida declarada no BBB 24. O participante da 21ª edição do reality se disse fã de Giovanna Pitel.
"Sou apaixonado pela Pitel, é uma menina maravilhosa, batalhadora, guerreira, mas torço para todos. Minha torcida é para o Big Brother, acho que é um programa que tem muito vigor no entretenimento e também tem um papel social", disse Gil à reportagem. "Se tiver que escolher um, escolho a Pitel, mas acho que todos merecem", completa.
Sobre os casos de racismo que perpassam quase todas as edições do reality, Gil avalia que é de responsabilidade do programa trazer as discussões para o Brasil.
"O BBB tem esse papel de trazer para a sociedade um debate. O esperado é que esse debate não pare nas redes sociais, que seja aplicado à nossa vida no dia a dia", avalia.
"Às vezes observamos situações que a gente pode estar reproduzindo sem perceber. Na TV tudo é aumentado, existe uma lente de aumento. É importante que a gente consiga observar e pensar: 'caramba, será que eu também faço isso e não percebo?' É um exercício bom como sociedade para que possamos nos policiar, enxergar e detectar esses erros e melhorar como pessoas", diz Gil, que está se dedicando à vida acadêmica mas não negaria uma volta à casa mais vigiada do Brasil.
"Com certeza voltaria, é um programa que eu amo, que tem alcance na sociedade. É só chamar que eu tô lá", disse no primeiro dia do Lollapalooza 24.

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