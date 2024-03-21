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Maternidade

Xuxa critica fala de Fernanda no 'BBB24' e equipe rebate: 'Hipérbole de uma mãe exausta'

Discussão surgiu devido a uma conversa de Fernanda com Pitel, em que ela desabafava sobre ser mãe. "Tem dia que você quer matar seus filhos"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Março de 2024 às 11:47

Xuxa critica fala de Fernanda no 'BBB24' e equipe rebate: 'Hipérbole de uma mãe exausta'
Xuxa critica fala de Fernanda no 'BBB24' Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/Globoplay
Nesta quarta-feira, dia 20, Xuxa usou as redes sociais para criticar Fernanda, participante do BBB 24. A apresentadora comentou uma polêmica fala da sister sobre maternidade - e a equipe de Fernanda também rebateu as críticas.
A discussão surgiu devido a uma conversa de Fernanda com Pitel no programa, em que ela desabafava sobre ser mãe. "Às vezes, está dando tudo errado", disse. "Tem dia que você quer matar seus filhos, você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e fala: 'Se eu morasse em um prédio, jogava pela janela'. Porque você não aguenta, você surta, você quer morrer".
Em seu Instagram, Xuxa criticou a fala da sister. "Por falas como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre que é amor e cuidado pela suas crias, filhos", escreveu. "Endossa a violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar. Nem de brincadeira devemos falar isso, se você não tem paciência, tempo e amor pra ter filhos, não os tenha".
"Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que as vezes quer jogá-los pela janela, isso é algo que nem em pensamento deveria passar, quanto mais verbalizar pra todo o Brasil. Filhos não são "coisas" que temos e podemos fazer tudo com eles. Fernanda, nem em pensamentos você deveria ter e dizer essas frases", completou.

Equipe de Fernanda se pronuncia

Após as críticas à fala de Fernanda, a equipe da jogadora publicou uma declaração em suas redes sociais. "Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz", diz o texto.
"Nanda vive por suas crianças, trabalha incansavelmente para poder manter um padrão de vida acessível para eles e ainda assim se martiriza por sentir que é insuficiente e que seus filhos merecem mais do que ela pode oferecer. Afinal, que mãe não quer dar o melhor para seus filhos?"
"É fácil transformar um desabafo de uma mãe, privada de tempo e suporte em algo estratosférico sem tom para possibilidade de um contexto humanizado", completou.

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