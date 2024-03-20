Quem é o favorito a ganhar o 'BBB 24', segundo as casas de apostas

Davi e Isabelle, os participantes favoritos a vencer no BBB 24, segundo sites de apostas Crédito: Reprodução de 'Big Brother Brasil' (2024)/TV Globo

Quem é o favorito para ganhar o BBB 24? Essa é a pergunta que muitos espectadores fazem na reta final do programa, com 12 participantes disputando o prêmio milionário. Segundo sites de apostas, a resposta é Davi - seguido por Isabelle e Matteus.

Em levantamento feito em três das principais empresas que realizam este tipo de serviço para o Big Brother Brasil, SportingBet, Betano e Bet365, os valores são muito semelhantes para o caso de os três participantes serem campeões.

Davi tem uma odd de cerca de 1,35, Isabelle 3,50 e Matteus entre 6,00 e 7,00. O número remete à quantidade de dinheiro que seria recebido em caso de acerto para cada real apostado. Para um gasto de R$ 100, por exemplo, o apostador receberia R$ 135, R$ 350 ou R$ 600 a R$ 700. Em caso de erro, porém, todo o dinheiro é perdido.

Em relação aos outros participantes, os valores são mais altos justamente pelas chances consideradas remotas para vencerem o programa. Em todos os casos, Lucas Henrique, o "Buda", ocupa a última posição. Recentemente, ele flertou com outra participante, mesmo sendo casado, o que gerou o "término" do relacionamento por parte de sua mulher fora da casa.

Valor das apostas do BBB 24 no SportingBet:

- 1.36 - Davi- 3.50 - Isabelle- 6.00 - Matteus- 15.00 - Beatriz- 15.00 - Fernanda- 21.00 - Giovanna Pitel- 41.00 - Giovanna Lima- 41.00 - MC Bin Laden- 44.00 - Alane- 51.00 - Leidy Elin- 61.00 - Raquele- 81.00 - Lucas Henrique

Valor das apostas do BBB 24 no Betano:

- 1.35 - Davi- 3.50 - Isabelle- 6.00 - Matteus- 13.00 - Beatriz- 18.00 - Fernanda- 20.00 - Pitel- 25.00 - Alane- 50.00 - MC Bin Laden- 50.00 - Giovanna Lima- 50.00 - Leidy Elin- 50.00 - Raquele- 50.00 - Lucas Henrique

Valor das apostas do BBB 24 no Bet365:

- 1.36 - Davi- 3.75 - Isabelle- 7.00 - Matteus- 17.00 - Fernanda- 17.00 - Beatriz- 26.00 - Pitel- 67.00 - Alane- 67.00 - Giovanna- 67.00 - MC Bin Laden- 67.00 - Leidy Elen- 81.00 - Raquele- 101.00 - Lucas Henrique