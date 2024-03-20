Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Adeus

Capixaba Raquele é eliminada do 'BBB 24' com 87,14% dos votos

Moradora de Aracruz não resistiu ao paredão. "Você sabe como jogou, mas quem é você para o público?" disse Tadeu em parte do discurso
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 20 de Março de 2024 às 00:00

Raquele, de Aracruz, no BBB 24
Raquele, de Aracruz, no BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo
Adeus da capixaba. Raquele Cardozo se despediu da casa do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira (19). A moradora de Aracruz estava no paredão com Beatriz e Alane e foi eliminada com 87,14% dos votos do público.
"No começo foi difícil acertarem o nome dessa moça (Raquele). Essa moça que é sinônimo de cara boa (...) Fala cantando", disse o apresentador Tadeu Schmidt, que ainda elogiou o rosto, o sorriso, o 'jeitinho de falar' e até o vozeirão da capixaba.
"A única coisa que está nas suas mãos é ser o mais claro possível, colocar em negrito o que você quer dizer (...) A vida não pode ser confortável aí. Você sabe como jogou, mas quem é você para o público? (...) Quem é você? Cuidado com o já ganhou e o já perdeu também", afirmou ainda Tadeu no discurso.
O último paredão foi repleto de emoções. Durante a semana, a capixaba comprou o Poder Curinga, que dava direito a tirar uma imunidade. Na dinâmica do último domingo (17), Raquele escolheu Beatriz para perder a imunidade. Logo depois, a própria Raquele foi indicada ao paredão.
Vale lembrar que esse foi o segundo paredão da capixaba. Antes, ela havia ido para a berlinda com Nizam e Pitel, no quarto paredão do programa.

Veja Também

BBB 24: Raquele canta durante festa e vozeirão impressiona web; veja vídeo

Raquele fala sobre Convento da Penha para Yasmin Brunet e Giovanna no 'BBB 24'

Vídeo antigo mostra capixaba Raquele, do 'BBB 24', na colheita de café

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Bbb24 Raquele big Brother Brasil bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados