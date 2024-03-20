Capixaba Raquele é eliminada do 'BBB 24' com 87,14% dos votos

Raquele, de Aracruz, no BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo

Adeus da capixaba. Raquele Cardozo se despediu da casa do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira (19). A moradora de Aracruz estava no paredão com Beatriz e Alane e foi eliminada com 87,14% dos votos do público.

"No começo foi difícil acertarem o nome dessa moça (Raquele). Essa moça que é sinônimo de cara boa (...) Fala cantando", disse o apresentador Tadeu Schmidt, que ainda elogiou o rosto, o sorriso, o 'jeitinho de falar' e até o vozeirão da capixaba.

"A única coisa que está nas suas mãos é ser o mais claro possível, colocar em negrito o que você quer dizer (...) A vida não pode ser confortável aí. Você sabe como jogou, mas quem é você para o público? (...) Quem é você? Cuidado com o já ganhou e o já perdeu também", afirmou ainda Tadeu no discurso.

O último paredão foi repleto de emoções. Durante a semana, a capixaba comprou o Poder Curinga, que dava direito a tirar uma imunidade. Na dinâmica do último domingo (17), Raquele escolheu Beatriz para perder a imunidade. Logo depois, a própria Raquele foi indicada ao paredão