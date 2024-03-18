Capixaba Raquele enfrenta Alane e Beatriz no paredão do BBB 24

Alane, Beatriz e Raquele se enfrentam no paredão do BBB 24. A berlinda começou a ser formada neste domingo (17) e agora o trio está a mercê da vontade do público do reality. O voto é para eliminar, escolha quem você quer ver fora do programa.
Formação do paredão
De acordo com a dinâmica da semana, o anjo Matteus estava autoimune e podia imunizar um participante. Ele escolheu Beatriz, mas o privilégio da sister foi revogado pelo poder curinga comprado por Raquele.
A líder Giovanna aproveitou a brecha e indicou justamente Bia para o paredão, sem chance de disputar a prova bate-volta.
Conforme o anunciado por Tadeu Schmidt, outras três pessoas iriam para a berlinda: o mais votado na indicação aberta entre os outros mirados por Giovanna, o mais votado no confessionário e um escolhido pelo grupo pré-emparedado pela liderança.
Davi foi o escolhido do voto aberto, Alane no voto fechado e Raquele foi o consenso do grupo com pulseiras. No bate-volta, Davi se salvou durante a prova.
Veja como foi a votação aberta
Alane votou em MC Bin Laden;
Beatriz votou em MC Bin Laden;
Davi votou em MC Bin Laden;
Fernanda votou em Davi;
Isabelle votou em MC Bin Laden;
Leidy votou em Davi;
Lucas votou em Davi;
Matteus votou em MC Bin Laden;
MC Bin Laden votou em Davi;
Pitel votou em Davi;
Raquele votou em Davi;
Veja quem votou em quem no confessionário
Alane votou em MC Bin Laden;
Davi votou em MC Bin Laden;
Beatriz votou em MC Bin Laden
Fernanda votou em Alane;
Isabelle votou em Lucas;
Leidy votou em Isabelle;
Lucas votou em Alane;
Matteus votou em MC Bin Laden;
MC Bin Laden votou em Alane;
Pitel votou em Alane;
Raquele votou em Alane;