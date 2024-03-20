Relembre 10 momentos marcantes da capixaba Raquele no 'BBB 24'

Raquele Cardozo no BBB 24 Crédito: PAULO BELOTE/GLOBO

Nesta terça-feira (19), a nossa capixaba Raquele deu adeus ao BBB 24. Mesmo sendo apontada como uma das “plantas” da edição por muitos internautas, a doceira de Aracruz rendeu alguns momentos marcantes dentro do programa. Entre eles, a liderança - que culminou na saída de Deniziane - e até música do cantor Alemão do Forró.

Raquele saiu no paredão contra Beatriz e Alane. Ao todo, a capixaba ficou 72 dias confinada na casa mais vigiada do Brasil, e é claro que HZ preparou um top 10 de melhores momentos da sister durante o jogo.

1- ESCOLHIDA PELA CASA

O primeiro momento marcante da capixaba foi justamente a entrada dela no BBB 24. Raquele foi escolhida pelos integrantes da casa após participar de uma dinâmica, em que precisava responder a pergunta: "Qual seu maior sonho e como você se imagina no futuro?".

"Meu maior sonho é isso aqui que vocês estão vendo, está na minha cara. No meu futuro eu me vejo milionária. Me escolham. Elenco maravilhoso, só falta eu!", respondeu a capixaba, que no fim da dinâmica acabou selecionada.

2 - PRIMEIRO PAREDÃO

O primeiro paredão de Raquele foi em janeiro, enfrentando Giovanna Pitel e Nizam. Na ocasião, o brother foi eliminado - o que possibilitou mais tempo de jogo para a nossa capixaba. Apesar da permanência, a doceira viralizou nas redes sociais como a “planta” preferida dos internautas.

Na época, uma internauta chegou a dizer que a capixaba estaria sendo perseguida na casa. "11 dias de programa e nos 11 a diva Raquele sendo perseguida", disse ela.

3 - BRIGA COM MARCUS VINICIUS

Outro momento marcante de Raquele no BBB 24 foi um desentendimento com Marcus Vinicius após a dinâmica do Sincerinho de Carnaval. A capixaba confrontou Marcus por tê-la chamado de "planta", desencadeando uma discussão intensa sobre estratégias de jogo.

"Vocês vivem me sabotando nesse jogo", gritou Raquele durante a discussão. Apesar disso, o conflito terminou com um pedido de desculpas mútuo, embora a doceira de Aracruz tenha manifestado sua mágoa por não ser vista como uma protagonista dentro do reality.

4 - LIDERANÇA

Em sua passagem pelo reality da TV Globo, Raquele ainda conseguiu conquistar uma liderança. A capixaba foi a nona líder após vencer uma dinâmica de equilíbrio e sorte. A prova foi realizada inicialmente em duplas, onde cada duo teve de descer um trenzinho com copos cheios em uma bandeja e equilibrá-los na descida.

Já a decisão final, entre Michel e Raquele, foi de sorte e teve a sister como campeã. Na ocasião, o líder Lucas Henrique vetou Davi de participar da prova. No paredão, a capixaba indicou Deniziane para a berlinda, que saiu com 52,02% dos votos.

5 - ANIVERSÁRIO E CARTA DA FAMÍLIA

Teve parabéns! Raquele completou mais um ano de vida no mês passado. Confinada no BBB 24, a doceira de Aracruz comemorou os 23 anos longe da família e amigos - porém, com uma liderança. Mas o que parecia estar tudo bem, acabou com um momento de tensão na dinâmica Sincerão.

Os brothers e sisters tiveram que escolher cartas de familiares dos colegas de jogo para triturar. Quem não tivesse sido escolhido, poderia ler o texto e ficar com a lembrança até o final do programa. Apenas Davi, Wanessa, Deniziane e Fernanda receberam as mensagens no final. Infelizmente, a carta de Raquele foi triturada por Davi. Os familiares chegaram a publicar o texto no perfil oficial do Instagram.

6 - MÚSICA DE ALEMÃO DO FORRÓ

E tome forró! Durante a festa de Raquele - que era a líder da semana - um pedido especial foi feito pela doceira: "Toca Alemão do Forró!", disse capixaba para a produção do BBB 24 em referência ao cantor de forró capixaba. E não é que o pedido da líder foi atendido? A música "Fica, Amor", maior hit do Rei do Forró - como é conhecido -, tocou durante a festa.

Além de Raquele, Beatriz e Matteus também conheciam o músico e cantaram juntos ao som do capixaba. Em conversa com HZ, o cantor linharense disse que também ficou surpreso depois que viu outros brothers, além de Raquele, cantando sua canção.

7 - FALA SOBRE CONVENTO DA PENHA

Olha o Espírito Santo no 'BBB 24'! Durante uma conversa na cozinha, no dia 10, com Yasmin Brunet - eliminada na última semana - e Giovanna, a capixaba Raquele falou sobre um dos pontos turísticos mais famosos do Estado: o Convento da Penha.

Tudo começou quando Leidy Elin disse que os cariocas não costumam ir ao Cristo Redentor. No bate papo, a capixaba aproveitou para exaltar o Convento.“Com uma representatividade igual o Cristo nós temos o Convento da Penha. Fica no alto de uma pedra.É linda, a vista de lá é linda”, disse.

8 - PODER CURINGA

Raquele conseguiu garantir o Poder Curinga no BBB 24 ao oferecer o lance mais alto de 4.510 estalecas. Essa foi uma estratégia que agitou a dinâmica do jogo, especialmente no que diz respeito ao 13º Paredão. O poder em questão, nomeado como Poder da Verdade, concedia a Raquele a habilidade única de vetar a imunização concedida pelo Anjo.

A capixaba decidiu vetar o poder do anjo de Matteus, que tinha imunizado Beatriz. Seu poder acabou surtindo efeito, já que Bea também foi emparedada. Mas infelizmente, a mudança não impediu que a própria doceira caísse no seu segundo - e último - paredão.

9 - ‘VOZEIRÃO’ IMPRESSIONOU WEB

Antes de dar ‘tchau’ para o BBB 24, Raquele impressionou o público com sua voz. Um vídeo publicado no Instagram, a capixaba apareceu cantando a música "Leão" da cantora Marília Mendonça, e conquistou a web. Internautas se surpreenderam com o talento da participante e ficaram admirados com o vozeirão da jovem.

Em comentários feitos no X, internautas rasgaram elogios a capixaba. "A voz da Raquele cantando é tão linda", comentou uma. "Vocês já ouviram a voz de Raquele? Muito afinada", disse outro.

10 - ELIMINAÇÃO