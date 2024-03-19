Em vídeo, pais de Raquele pedem votos para capixaba ficar no 'BBB 24'

Em um vídeo publicado nas redes sociais, os pais de Raquele Cardozo pedem votos do público para que a capixaba permaneça no 'BBB 24'. A sister está no paredão ao lado de Alane e Beatriz . A votação acontece na noite desta terça-feira (19).

"Com certeza ela é a verdadeira capixaba. Ela tem muito o que mostrar", disse a mãe no início do vídeo.

"Que você volte do paredão e mostre o máximo possível do que você é", completou o pai.

Em vídeo, pais de Raquele pede votos para capixaba ficar no 'BBB 24' Crédito: Reprodução/Instagram