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Emparedada

Em vídeo, pais de Raquele pedem votos para capixaba ficar no 'BBB 24'

"Com certeza ela é a verdadeira capixaba. Ela tem muito o que mostrar", disse a mãe no vídeo. Votação acontece nesta terça-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Março de 2024 às 11:49

Em um vídeo publicado nas redes sociais, os pais de Raquele Cardozo pedem votos do público para que a capixaba permaneça no 'BBB 24'. A sister está no paredão ao lado de Alane e Beatriz. A votação acontece na noite desta terça-feira (19).
"Com certeza ela é a verdadeira capixaba. Ela tem muito o que mostrar", disse a mãe no início do vídeo.
"Que você volte do paredão e mostre o máximo possível do que você é", completou o pai.
Em vídeo, pais de Raquele pede votos para capixaba ficar no 'BBB 24'
Em vídeo, pais de Raquele pede votos para capixaba ficar no 'BBB 24' Crédito: Reprodução/Instagram
Raquele garantiu o Poder Curinga durante a semana e, com isso, vetou a imunidade de Beatriz no ao vivo de domingo. Posteriormente, a capixaba acabou indicada ao paredão por consenso do grupo com pulseiras. Esse é o segundo paredão de Raquele neste Big Brother Brasil 24.

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