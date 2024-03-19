Em vídeo, pais de Raquele pedem votos para capixaba ficar no 'BBB 24'

Em um vídeo publicado nas redes sociais, os pais de Raquele Cardozo pedem votos do público para que a capixaba permaneça no 'BBB 24'. A sister está no paredão ao lado de Alane e Beatriz. A votação acontece na noite desta terça-feira (19).
"Com certeza ela é a verdadeira capixaba. Ela tem muito o que mostrar", disse a mãe no início do vídeo.
"Que você volte do paredão e mostre o máximo possível do que você é", completou o pai.
Raquele garantiu o Poder Curinga durante a semana e, com isso, vetou a imunidade de Beatriz no ao vivo de domingo. Posteriormente, a capixaba acabou indicada ao paredão por consenso do grupo com pulseiras. Esse é o segundo paredão de Raquele neste Big Brother Brasil 24.