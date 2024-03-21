  • 'BBB 24': 'Não existe desculpa', diz equipe de Fernanda sobre fala capacitista da participante
Entenda

'BBB 24': 'Não existe desculpa', diz equipe de Fernanda sobre fala capacitista da participante

Comentário infeliz sobre pessoas com deficiência intelectual repercutiu nas redes sociais e gerou polêmica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Março de 2024 às 21:11

Fernanda foi alvo de críticas após comentários capacitistas sobre Beatriz no BBB 24
Fernanda foi alvo de críticas após comentários capacitistas sobre Beatriz no BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo
No Big Brother Brasil, uma fala considerada capacitista de Fernanda gerou polêmica na web na terça-feira (19). Após a repercussão negativa, a equipe da participante se manifestou nas redes sociais.
Por meio de um pronunciamento publicado no Instagram, os administradores da conta de Fernanda reconheceram o erro da participante. "Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de todos PCDs e suas famílias nesse momento. Fernanda errou e ponto. Independente da intenção, foi uma fala infeliz", diz o comunicado.
Os administradores do perfil garantiram que Fernanda será alertada sobre o assunto quando ela deixar o BBB 24.
Fernanda gerou polêmica após zombar de Beatriz em uma conversa com aliados, sugerindo que a colega de confinamento tivesse um "problema" genético relacionado ao déficit de cromossomos. A confeiteira insinuou que a sister necessitaria de um diagnóstico médico para descobrir uma suposta anomalia genética.
"Eu acho essa menina dodói, cara. Acho ela dodói do tipo dodói. Está faltando cromossomo ali. Vocês ficam: 'Não pode falar essas coisas'. Eu estou falando o que eu acho, que é dodói. Eu acho que ela tem problema, não acho nada normal ali. Acho que tem problema. Fico até com medo de falar, às vezes, porque acho que é uma questão de laudo", disse no momento.
O público expressou repúdio nas redes sociais. Nos comentários, destacavam o impacto de tais declarações, desrespeitosas para famílias de pessoas com síndrome de Down, ainda mais vindas de uma mãe de criança autista, ciente das lutas contra o preconceito.

