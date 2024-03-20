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'BBB 24': Beatriz leva punição gravíssima após derrubar Sabrina Sato

Sister perdeu 500 estalecas e Alane, 200; web chegou a pedir eliminação da vendedora após o ocorrido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Março de 2024 às 19:46

Beatriz leva punição gravíssima após derrubar Sabrina Sato no 'BBB 24'
Beatriz leva punição gravíssima após derrubar Sabrina Sato no 'BBB 24' Crédito: Reprodução/TV Globo
Beatriz levou uma punição gravíssima no Big Brother Brasil 24 na tarde desta quarta-feira (20). A consequência veio após a vendedora derrubar Sabrina Sato no chão. Na ocasião, a apresentadora fez uma aparição surpresa para os brothers.
A punição foi anunciada pelo Big Boss enquanto Beatriz estava do lado externo da casa. Ela perdeu 500 estalecas. Alane também foi punida e perdeu 200. "A senhora teve uma ação muito grave", anunciou a voz misteriosa.
A vendedora se mostrou apreensiva com o recado. "A senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas. A senhora poderia ter machucado [a Sabrina Sato]. Repito: não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave: 500 estalecas", prosseguiu.
O Big Boss, então, se referiu a Alane. "Dona Alane também participou. Leva 200 estalecas [como punição]", disse. As duas, por fim, se desculpam. Veja o vídeo acima.

Web pede expulsão de Beatriz
Sabrina Sato surpreendeu os participantes do BBB 24 nesta quarta-feira ao invadir a casa mais vigiada do Brasil. Quando os brothers encontraram a apresentadora, Beatriz a abraçou e acabou derrubando Sabrina no chão.
Na ocasião, a visitante não disse nada. Depois que ela foi embora, os amigos de Beatriz a alertaram sobre o ocorrido. "Em uma dessas você machuca ela", disse Davi.
Internautas não gostaram da atitude da vendedora e estão comentando sobre o ocorrido nas redes sociais. No X, antigo Twitter, usuários pedem a expulsão da sister.

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