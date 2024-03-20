Raquele cogita voltar para lavoura de café e recebe apoio de Gil do Vigor

Raquele recebeu apoio de Gil do Vigor Crédito: Reprodução/Globoplay

A capixaba Raquele saiu do BBB 24 nesta terça-feira (19). Mas antes de deixar a casa mais vigiada do Brasil, a doceira de Aracruz revelou um de seus medos: não conseguir ajudar financeiramente sua família. Para sorte dela, ajuda é o que não vai faltar - inclusive de gente famosa, como Gil do Vigor.

O ex-BBB resgatou um diálogo entre a capixaba e Giovanna. “Eu estou me sentindo muito culpada. Não vou poder ajudar meus pais. Eu tinha prometido pra eles”, disse Raquele. “Para com isso, Raquele!”, retrucou Giovana. “Nem que eu volte a trabalhar em uma lavoura de café, eu vou ajudar meus pais”, finalizou a doceira.

Ao ver a fala de Raquele, Gil disparou: “Você brilha, menina. Conte comigo para o que precisar e não se preocupe, você mudará a vida de sua família sim!! Você é luz, você é doce”, disse Gil.

Você brilha menina. Conte comigo para o que precisar e não se preocupe, você mudará a vida de sua família sim!! Você é LUZ, você é doce. https://t.co/9mD1qpoB4k — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 20, 2024

Após a eliminação de Raquele, Gil enviou um vídeo carinhoso e rasgou elogios para a capixaba. “Você é uma menina doce, humilde, sincera, meiga. Todo o Brasil se apaixonou. É uma menina muito sensível, batalhadora, trabalhadora, esforçada”, começou.