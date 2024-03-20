"Fora de contexto": esposa de Ferrugem fala sobre briga entre cantor e Ludmilla

Ferrugem e Ludmilla durante apresentação do Multishow Crédito: Reprodução/YouTube

Thais Vasconcellos se pronunciou pela primeira vez desde que a briga entre o cantor Ferrugem, seu marido, e Ludmilla começou. Ela usou seu Instagram na madrugada desta terça-feira (19) para demonstrar sua indignação com o vazamento do vídeo que traz críticas a Lud.

O desentendimento entre Ferrugem e Ludmilla começou após o casal divulgar um vídeo criticando a funkeira. Inicialmente, ele foi postado em uma conta privada de Thais, mas um seguidor compartilhou. Ferrugem critica o sucesso de Lud e a chama de "maconheira".

Uma seguidora da mulher de Ferrugem disse: "Estou p... para c...*, querendo saber quem foi a v... que vazou e tirou totalmente do contexto. Ódio". Thais respondeu dizendo "Calma minha irmã, aqui se faz, aqui se paga", demonstrando estar tranquila com a repercussão dos comentários.

Entenda a briga

🚨 Ferrugem e sua esposa Thais criticam Ludmilla e sua música “Sintomas de Prazer”



“Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô! Devagar!” pic.twitter.com/uQ78WSL5MJ — RAP MAIS (@RapMais) March 19, 2024

A polêmica começou quando Thaís Vasconcellos, mulher do cantor Ferrugem, publicou um vídeo em que ele comentava sobre Ludmilla de forma que muitos consideraram pejorativa.

No vídeo, Ferrugem reagia à música Sintomas de Prazer da cantora Ludmilla, dizendo: "Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar". A fala não passou despercebida e rapidamente gerou uma onda de reações nas redes sociais, culminando na resposta de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla.

'Perco aqui minha admiração por você'

A mãe da cantora saiu em defesa da filha nesta segunda-feira (18). Ela usou seu perfil no Instagram para expressar sua desilusão e responder diretamente às palavras do pagodeiro. "Ferrugem, eu sempre te respeitei, sempre te admirei como artista. Perco aqui minha admiração por você", começou Silvana.

Ainda em sua resposta, a mãe da cantora tocou em temas sensíveis como a representatividade e o combate ao preconceito racial. "Ver uma mulher preta no topo é difícil. Não é porque você é hétero, que a sua família merece mais respeito do que a minha", salientou. "A pretinha está voando. Causa inveja, causa raiva, causa frustração em algumas pessoas. É assim mesmo", finalizou.