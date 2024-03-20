"Fora de contexto": esposa de Ferrugem fala sobre briga entre cantor e Ludmilla

Thais Vasconcellos se pronunciou pela primeira vez desde que a briga entre o cantor Ferrugem, seu marido, e Ludmilla começou. Ela usou seu Instagram na madrugada desta terça-feira (19) para demonstrar sua indignação com o vazamento do vídeo que traz críticas a Lud.
O desentendimento entre Ferrugem e Ludmilla começou após o casal divulgar um vídeo criticando a funkeira. Inicialmente, ele foi postado em uma conta privada de Thais, mas um seguidor compartilhou. Ferrugem critica o sucesso de Lud e a chama de "maconheira".
Uma seguidora da mulher de Ferrugem disse: "Estou p... para c...*, querendo saber quem foi a v... que vazou e tirou totalmente do contexto. Ódio". Thais respondeu dizendo "Calma minha irmã, aqui se faz, aqui se paga", demonstrando estar tranquila com a repercussão dos comentários.
Entenda a briga
A polêmica começou quando Thaís Vasconcellos, mulher do cantor Ferrugem, publicou um vídeo em que ele comentava sobre Ludmilla de forma que muitos consideraram pejorativa.
No vídeo, Ferrugem reagia à música Sintomas de Prazer da cantora Ludmilla, dizendo: "Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar". A fala não passou despercebida e rapidamente gerou uma onda de reações nas redes sociais, culminando na resposta de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla.
'Perco aqui minha admiração por você'
A mãe da cantora saiu em defesa da filha nesta segunda-feira (18). Ela usou seu perfil no Instagram para expressar sua desilusão e responder diretamente às palavras do pagodeiro. "Ferrugem, eu sempre te respeitei, sempre te admirei como artista. Perco aqui minha admiração por você", começou Silvana.
Ainda em sua resposta, a mãe da cantora tocou em temas sensíveis como a representatividade e o combate ao preconceito racial. "Ver uma mulher preta no topo é difícil. Não é porque você é hétero, que a sua família merece mais respeito do que a minha", salientou. "A pretinha está voando. Causa inveja, causa raiva, causa frustração em algumas pessoas. É assim mesmo", finalizou.
Silvana destacou o esforço e a dedicação de Ludmilla, não só como artista mas também como pessoa que tem responsabilidades e que lutou para oferecer uma vida digna para sua família. "Essa maconheira que você está se referindo, ela também tem família. Ela tem avó, ela tem mãe e, através do talento dela, conseguiu dar dignidade para a família dela", afirmou.