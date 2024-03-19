Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijo quente em primeira aparição como casal

Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijos em evento no Rio de Janeiro Crédito: Wevert Belício

Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram a sua primeira aparição pública como um casal, nesta terça-feira (19), em evento no Rio de Janeiro

O casal de apresentadores marcou presença no SRE Trade Show - Super Rio Expofood, no Riocentro. Eles estavam como garotos-propaganda de marcas diferentes no evento. Ana e Edu chegaram ao local de mãos dadas. Eles não atenderam a imprensa, mas posaram para fotos de mãos dadas, cochichando no ouvido do outro e trocando abraços.

Ao colunista Lucas Pasin, de Splash, Ana Hickmann confirmou a relação, e Edu Guedes agradeceu pela procura antes de comunicar o relacionamento ao público. "Agradeço para quem sempre veio me perguntar, e pelo respeito."