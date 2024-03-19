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Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijo quente em primeira aparição como casal

Casal de apresentadores marcou presença em evento no Rio de Janeiro, trocando carícias e posando para fotógrafos enquanto se abraçavam
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Março de 2024 às 19:26

Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijos em evento no Rio de Janeiro
Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijos em evento no Rio de Janeiro Crédito: Wevert Belício
Ana Hickmann e Edu Guedes fizeram a sua primeira aparição pública como um casal, nesta terça-feira (19), em evento no Rio de Janeiro.
O casal de apresentadores marcou presença no SRE Trade Show - Super Rio Expofood, no Riocentro. Eles estavam como garotos-propaganda de marcas diferentes no evento. Ana e Edu chegaram ao local de mãos dadas. Eles não atenderam a imprensa, mas posaram para fotos de mãos dadas, cochichando no ouvido do outro e trocando abraços.
Eles, logicamente, também foram clicados trocando beijos pela primeira vez em público. O casal assumiu oficialmente o relacionamento no último dia 12 de março.
Ao colunista Lucas Pasin, de Splash, Ana Hickmann confirmou a relação, e Edu Guedes agradeceu pela procura antes de comunicar o relacionamento ao público. "Agradeço para quem sempre veio me perguntar, e pelo respeito."
Após a declaração da assessoria, Ana assumiu o namoro no Instagram. "É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu.

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