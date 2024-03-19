Pai da apresentadora Eliana morre aos 92 anos: 'Te amo para além da eternidade'

Eliana faz homenagem ao pai após seu falecimento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta terça-feira (19), Eliana usou suas redes sociais para compartilhar uma homenagem ao seu pai, José Bezerra, que faleceu aos 92 anos.

A apresentadora divulgou uma mensagem profunda e pessoal no Instagram, revelando o falecimento de seu pai, carinhosamente chamado de "Seu Bezerra". Ele, um zelador aposentado, era pai de Eliana e Helena, frutos de seu casamento com Eva Michaelichen.

"Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o último instante", escreveu a apresentadora.