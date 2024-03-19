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Tristeza

Pai da apresentadora Eliana morre aos 92 anos: 'Te amo para além da eternidade'

Em suas redes sociais, apresentadora prestou homenagem ao ‘Seu Bezerra’, como ele era conhecido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Março de 2024 às 19:00

Eliana faz homenagem ao pai após seu falecimento
Eliana faz homenagem ao pai após seu falecimento Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Nesta terça-feira (19), Eliana usou suas redes sociais para compartilhar uma homenagem ao seu pai, José Bezerra, que faleceu aos 92 anos.
A apresentadora divulgou uma mensagem profunda e pessoal no Instagram, revelando o falecimento de seu pai, carinhosamente chamado de "Seu Bezerra". Ele, um zelador aposentado, era pai de Eliana e Helena, frutos de seu casamento com Eva Michaelichen.
"Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o último instante", escreveu a apresentadora.
Eliana relembrou as palavras de otimismo de seu pai, prometendo manter a alegria mesmo em momentos de tristeza. "Pai, pode deixar que daqui pra frente, como o senhor sempre dizia, 'só alegria'", compartilhou. "Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade", disse.

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