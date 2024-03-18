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Após trocarem xingamentos e socos, Fábio Assunção e Daniel Alvim se pronunciam sobre briga

Atores pediram desculpas um ao outro e disseram que discussão começou por causa de política após um jantar em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2024 às 20:20

Após confusão, Daniel e Fábio usaram as redes sociais para pedido de desculpas público
Após confusão, Daniel e Fábio usaram as redes sociais para pedido de desculpas público Crédito: Reprodução/Instagram
Após serem filmados brigando na rua na última sexta-feira (15), Fábio Assunção e Daniel Alvim pediram desculpas um ao outro e se justificaram com os fãs. Os atores, que são amigos, se desentenderam após um jantar com suas companheiras, Helena Ranaldi, mulher de Daniel, e Isa Salmen, namorada de Fábio.
Na briga, filmada por um transeunte, Fábio aparece xingando Daniel, que parte para cima do amigo. Isa Salmen fica desesperada e pede para alguém separar a confusão. Os dois homens estão visivelmente alterados, na área externa de um restaurante conhecido da capital paulista.
"Na sexta-feira, a gente foi jantar juntos, eu, Helena, Isa e Fábio. Em determinado momento da noite começamos a conversar, para variar, de política e chegamos a algum gatilho. O Fábio, que é meu irmão, falou alguma coisa que, ali na hora, virou uma discussão e eu perdi o controle", relatou Daniel.
"Eu pedi desculpas a ele, nos encontramos no dia seguinte, almoçamos, ficamos juntos. E a gente vem aqui fazer esse vídeo porque ficamos incomodados com o fato de estar de cabeça quente, de ter se descontrolado e de isso não ser da nossa índole", completou o ator e diretor.
Fábio Assunção continuou: "A gente é muito irmão, a conversa foi escalonando. A gente não veio dar nenhuma satisfação na internet, mas as pessoas filmam e a gente quer deixar claro que isso não é o que a gente pratica. Amigo é isso: briga, discute, faz as pazes e vida que segue. Hoje a gente se assustou porque veio essa notícia", diz o ator.
"Eu te peço desculpas publicamente se eu te ofendi", acrescenta Daniel. "Já pedimos, já nos desculpamos, tamo junto", responde Fábio. Os dois terminam o vídeo com um abraço.

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