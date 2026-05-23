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Renata Rasseli

Conexões Femininas debate empreendedorismo feminino em Vitória

Marianne Assbu e Dra Alda Libardi receberam Rachel Pires (Nuvem Sublimação) e Débora Leal (Manolita) para compartilhar suas experiências, na quarta-feira (20), na Casa Lounge

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 03:23

Publicado em 

23 mai 2026 às 03:23
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Alda Libardi, Rachel Pires, Débora Leal e Marianne Assbu
Alda Libardi, Rachel Pires, Débora Leal e Marianne Assbu Diego Morales

O empreendedorimo foi o tema da conversa da segunda edição de 2026 do Conexões Femininas, projeto de Marianne Assbu e Dra Alda Libardi, na quarta-feira (20), na Casa Lounge, em Vitória.

As convidadas ouviram as histórias de duas mulheres potentes do mercado capixaba, Rachel Pires (Nuvem Sublimação) e Débora Leal (Manolita), que compartilharam suas vivências, desafios, aprendizados e reflexões sobre empreendedorismo, propósito e a busca pelo equilíbrio em meio a tantas demandas. 


O bufê foi assinado por Thiago Pauzen. Veja as fotos de Diego Morales. 

Aniversário

Foi em clima de Copa do Mundo o aniversário de 11 anos de Benjamin, filho de Rodrigo e Joana Barbosa
Foi em clima de Copa do Mundo o aniversário de 11 anos de Benjamin, filho de Rodrigo e Joana Barbosa. Cloves Louzada

[Comemoração]

Café 100% capixaba

Não faltam motivos para comemorar o Dia Nacional do Café, celebrado em 24 de maio. Principal atividade agrícola do Espírito Santo, a cafeicultura gera cerca de 400 mil empregos diretos e indiretos no Estado, que se mantém como o segundo maior produtor de café do país, responsável por cerca de 25% da produção nacional, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Entre as maiores indústrias de torrefação e moagem de café do Brasil está a capixaba Café Numero Um, liderada por Eduarda Buaiz. A empresa adquire toda a matéria-prima no Espírito Santo, diretamente de aproximadamente 15 produtores e fornecedores locais. Em 2025, o volume anual comprado chegou a cerca de 16 mil toneladas, consolidando o compromisso da marca com a cadeia produtiva regional.

Em São Paulo

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Os sócios da Mattar Vilela Advogados, João Gabriel Jacob e Luciana Mattar Vilela Nemer, no Catarina Aviation Show, em São Paulo. O evento, que é exclusivo para convidados, reúne anualmente grandes nomes do mercado da aviação executiva, da indústria automotiva e do universo náutico Crédito: Divulgação

Novo showroom

A maior marca italiana de decoração do mundo ganha cara nova por aqui. Robson Arruda convida para o coquetel de inauguração do novo showroom da Natuzzi Editions, no dia 27 de maio, às 19h. O evento marca a chegada da coleção Dolce Vita, recheada de sofás inteligentes que apostam em tecnologia de ponta, gravidade zero e micromobilidade. Quem assina o buffet da noite é Cláudia Moulin, e o décor do espaço ficou a cargo de Ivan Lopes. Marcos Colet, Merchandiser Manager da marca na América Latina, vem para falar sobre a nova coleção e inspirar com tendências vistas no Salão do Móvel de Milão.

Lançamento de livro

O advogado Raphael Boldt, sócio do BKM Advogados, lança nos dias 28 e 29 de maio, em Vitória, o livro Processo Penal Empresarial: teoria e prática. O evento acontece durante o “Primeiro Encontro de Direito Penal Econômico”, realizado na Casa OAB. Além do lançamento da obra, Boldt também será responsável pela palestra de abertura do evento, com o tema “Aspectos introdutórios do Direito Penal Econômico”. O encontro reunirá profissionais, acadêmicos e especialistas para debater os desafios contemporâneos da advocacia criminal empresarial e do Direito Penal Econômico no país.  

Na Fispal


Os empresários Caio Adrião, Vitor Guedes, Lucas Carvalho e Isabella Lira, responsáveis pelas unidades da Gelato Borelli na Praia do Canto e no Shopping Vitória, embarcam para São Paulo no próximo dia 25 para participar da convenção nacional da marca, realizada em Ribeirão Preto. Na sequência, o grupo também marcará presença na Fispal Sorvetes 2026, uma das maiores feiras do setor na América Latina, realizada no Distrito Anhembi. A viagem reúne networking, tendências e novidades que devem desembarcar em breve nas lojas capixabas.

Festa

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, entre Fernanda Sartório e Taisa Quadros, da Vports.
A prefeita de Vitória, Cris Samorini, entre Fernanda Sartório e Taisa Quadros, da Vports. Ela participou das ações da empresa durante evento em comemoração aos 114 anos do Parque Moscoso. A Vports aliou cultura, memória e experiências interativas em diferentes atrações durante a programação especial do parque. Divulgação

[Festival]

Vem aí o Roda de Boteco

As datas do Roda de Boteco 2026 já estão confirmadas: o festival acontece entre os dias 3 de junho e 5 de julho. E para você começar a montar o roteiro e entrar na difícil missão de eleger o melhor petisco da Grande Vitória, aqui vão alguns nomes dos participantes desta edição. Seu Quinto (Vitória), Só Santo Botequim (Vila Velha), Mandacaru Gastrobar (Vitória), Capixabar Prainha (Vila Velha) e Recanto Gastrobar (Vitória).

Chá com Elas

Dayane Teixeira, Angelita Rodrigues, Veridiana Bianchi e Cicilia Beringuy
Dayane Teixeira, Angelita Rodrigues, Veridiana Bianchi e Cicilia Beringuy: na 32ª edição do Chá com Elas, encontro de networking feminino, pioneiro no ES, que aconteceu na quarta-feira (20), na Casa Brandão Lounge, em Vila Velha. Ronaldo Cobra

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Semana S celebra o setor de comércio, serviços e turismo capixaba em Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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