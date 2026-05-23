Conexões Femininas debate empreendedorismo feminino em Vitória

O empreendedorimo foi o tema da conversa da segunda edição de 2026 do Conexões Femininas, projeto de Marianne Assbu e Dra Alda Libardi, na quarta-feira (20), na Casa Lounge, em Vitória.
As convidadas ouviram as histórias de duas mulheres potentes do mercado capixaba, Rachel Pires (Nuvem Sublimação) e Débora Leal (Manolita), que compartilharam suas vivências, desafios, aprendizados e reflexões sobre empreendedorismo, propósito e a busca pelo equilíbrio em meio a tantas demandas.
O bufê foi assinado por Thiago Pauzen. Veja as fotos de Diego Morales.
Aniversário
[Comemoração]
Café 100% capixaba
Não faltam motivos para comemorar o Dia Nacional do Café, celebrado em 24 de maio. Principal atividade agrícola do Espírito Santo, a cafeicultura gera cerca de 400 mil empregos diretos e indiretos no Estado, que se mantém como o segundo maior produtor de café do país, responsável por cerca de 25% da produção nacional, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Entre as maiores indústrias de torrefação e moagem de café do Brasil está a capixaba Café Numero Um, liderada por Eduarda Buaiz. A empresa adquire toda a matéria-prima no Espírito Santo, diretamente de aproximadamente 15 produtores e fornecedores locais. Em 2025, o volume anual comprado chegou a cerca de 16 mil toneladas, consolidando o compromisso da marca com a cadeia produtiva regional.
Em São Paulo
Novo showroom
A maior marca italiana de decoração do mundo ganha cara nova por aqui. Robson Arruda convida para o coquetel de inauguração do novo showroom da Natuzzi Editions, no dia 27 de maio, às 19h. O evento marca a chegada da coleção Dolce Vita, recheada de sofás inteligentes que apostam em tecnologia de ponta, gravidade zero e micromobilidade. Quem assina o buffet da noite é Cláudia Moulin, e o décor do espaço ficou a cargo de Ivan Lopes. Marcos Colet, Merchandiser Manager da marca na América Latina, vem para falar sobre a nova coleção e inspirar com tendências vistas no Salão do Móvel de Milão.
Lançamento de livro
O advogado Raphael Boldt, sócio do BKM Advogados, lança nos dias 28 e 29 de maio, em Vitória, o livro Processo Penal Empresarial: teoria e prática. O evento acontece durante o “Primeiro Encontro de Direito Penal Econômico”, realizado na Casa OAB. Além do lançamento da obra, Boldt também será responsável pela palestra de abertura do evento, com o tema “Aspectos introdutórios do Direito Penal Econômico”. O encontro reunirá profissionais, acadêmicos e especialistas para debater os desafios contemporâneos da advocacia criminal empresarial e do Direito Penal Econômico no país.
Na Fispal
Os empresários Caio Adrião, Vitor Guedes, Lucas Carvalho e Isabella Lira, responsáveis pelas unidades da Gelato Borelli na Praia do Canto e no Shopping Vitória, embarcam para São Paulo no próximo dia 25 para participar da convenção nacional da marca, realizada em Ribeirão Preto. Na sequência, o grupo também marcará presença na Fispal Sorvetes 2026, uma das maiores feiras do setor na América Latina, realizada no Distrito Anhembi. A viagem reúne networking, tendências e novidades que devem desembarcar em breve nas lojas capixabas.
Festa
[Festival]
Vem aí o Roda de Boteco
As datas do Roda de Boteco 2026 já estão confirmadas: o festival acontece entre os dias 3 de junho e 5 de julho. E para você começar a montar o roteiro e entrar na difícil missão de eleger o melhor petisco da Grande Vitória, aqui vão alguns nomes dos participantes desta edição. Seu Quinto (Vitória), Só Santo Botequim (Vila Velha), Mandacaru Gastrobar (Vitória), Capixabar Prainha (Vila Velha) e Recanto Gastrobar (Vitória).
Chá com Elas
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