Conexões Femininas debate empreendedorismo feminino em Vitória

Novo showroom



A maior marca italiana de decoração do mundo ganha cara nova por aqui. Robson Arruda convida para o coquetel de inauguração do novo showroom da Natuzzi Editions, no dia 27 de maio, às 19h. O evento marca a chegada da coleção Dolce Vita, recheada de sofás inteligentes que apostam em tecnologia de ponta, gravidade zero e micromobilidade. Quem assina o buffet da noite é Cláudia Moulin, e o décor do espaço ficou a cargo de Ivan Lopes. Marcos Colet, Merchandiser Manager da marca na América Latina, vem para falar sobre a nova coleção e inspirar com tendências vistas no Salão do Móvel de Milão.



Lançamento de livro



O advogado Raphael Boldt, sócio do BKM Advogados, lança nos dias 28 e 29 de maio, em Vitória, o livro Processo Penal Empresarial: teoria e prática. O evento acontece durante o “Primeiro Encontro de Direito Penal Econômico”, realizado na Casa OAB. Além do lançamento da obra, Boldt também será responsável pela palestra de abertura do evento, com o tema “Aspectos introdutórios do Direito Penal Econômico”. O encontro reunirá profissionais, acadêmicos e especialistas para debater os desafios contemporâneos da advocacia criminal empresarial e do Direito Penal Econômico no país.



Na Fispal





Os empresários Caio Adrião, Vitor Guedes, Lucas Carvalho e Isabella Lira, responsáveis pelas unidades da Gelato Borelli na Praia do Canto e no Shopping Vitória, embarcam para São Paulo no próximo dia 25 para participar da convenção nacional da marca, realizada em Ribeirão Preto. Na sequência, o grupo também marcará presença na Fispal Sorvetes 2026, uma das maiores feiras do setor na América Latina, realizada no Distrito Anhembi. A viagem reúne networking, tendências e novidades que devem desembarcar em breve nas lojas capixabas.