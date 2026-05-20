Guitarrista americano Stanley Jordan fará tributo a Jimi Hendrix no Santa Jazz 2026

Entre distorções psicodélicas, improvisos e uma guitarra que parece ganhar voz própria, o guitarrista norte-americano Stanley Jordan promete transformar o palco do Santa Jazz 2026 em uma experiência hipnótica. Um dos maiores nomes da guitarra contemporânea, Jordan desembarca em Santa Teresa para se apresentar no sábado (13) com o espetáculo “Stanley Plays Jimi”, tributo autoral dedicado ao lendário Jimi Hendrix, considerado um dos músicos mais revolucionários da história do rock. O Santa Jazz 2026 acontecerá entre os dias 12 e 14 de junho no Parque de Exposições da cidade, reunindo grandes nomes do jazz, blues, soul, MPB e música instrumental do Brasil e do exterior.





Mais do que reproduzir clássicos, Stanley Jordan propõe uma releitura moderna, livre e explosiva da obra de Hendrix. Em vez da imitação pura, o artista imagina como soaria a genialidade de Jimi Hendrix nos dias atuais, fundindo rock psicodélico, jazz, blues e improvisação em performances que transitam entre o virtuosismo técnico e a experimentação artística.





Reconhecido mundialmente como o maior expoente da técnica “touch”, conhecida também como tapping com as duas mãos, Jordan criou uma linguagem própria para a guitarra. No palco, o músico executa melodias, harmonias e linhas de baixo simultaneamente, criando a sensação de que várias guitarras se apresentam ao mesmo tempo.





O espetáculo “Stanley Plays Jimi”, uma das atrações internacionais mais aguardadas do Santa Jazz 2026, ganha formato de trio e promete recriar a atmosfera incendiária que transformou Hendrix em um ícone cultural dos anos 1960. Símbolo máximo da contracultura e da revolução sonora do rock, Jimi Hendrix redefiniu a forma de tocar guitarra elétrica e influenciou gerações de músicos ao redor do mundo com performances históricas em festivais como Woodstock e canções que atravessaram décadas.





Chegando à 13ª edição, o Santa Jazz 2026 se consolidou como um dos festivais mais sofisticados e relevantes do calendário cultural brasileiro. O evento já foi destacado pela revista Bravo entre os principais festivais do gênero no país e se tornou conhecido por unir música de excelência, turismo, gastronomia e experiências culturais em um dos cenários mais charmosos do Espírito Santo.





Com programação gratuita e paga, o festival reúne neste ano nomes como João Bosco, Bill Laurance, Celso Fonseca, além da banda canadense The Brooks e outras atrações nacionais e internacionais que passeiam entre jazz contemporâneo, blues, funk, bossa nova e soul music. O evento acontece no Parque de Exposições de Santa Teresa e também contará com adegas, cervejarias artesanais, cafés especiais e a tradicional culinária italiana da primeira colônia italiana do Brasil.