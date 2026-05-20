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Renata Rasseli

Guitarrista americano Stanley Jordan fará tributo a Jimi Hendrix no Santa Jazz 2026

O evento acontecerá entre os dias 12 e 14 de junho no Parque de Exposições da cidade, reunindo grandes nomes do jazz, blues, soul, MPB e música instrumental do Brasil e do exterior.

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 11:46

Publicado em 

20 mai 2026 às 11:46
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Stanley Jordan
Stanley Jordan Getty Images

Entre distorções psicodélicas, improvisos e uma guitarra que parece ganhar voz própria, o guitarrista norte-americano Stanley Jordan promete transformar o palco do Santa Jazz 2026 em uma experiência hipnótica. Um dos maiores nomes da guitarra contemporânea, Jordan desembarca em Santa Teresa para se apresentar no sábado (13) com o espetáculo “Stanley Plays Jimi”, tributo autoral dedicado ao lendário Jimi Hendrix, considerado um dos músicos mais revolucionários da história do rock. O Santa Jazz 2026 acontecerá entre os dias 12 e 14 de junho no Parque de Exposições da cidade, reunindo grandes nomes do jazz, blues, soul, MPB e música instrumental do Brasil e do exterior. 


Mais do que reproduzir clássicos, Stanley Jordan propõe uma releitura moderna, livre e explosiva da obra de Hendrix. Em vez da imitação pura, o artista imagina como soaria a genialidade de Jimi Hendrix nos dias atuais, fundindo rock psicodélico, jazz, blues e improvisação em performances que transitam entre o virtuosismo técnico e a experimentação artística.


Reconhecido mundialmente como o maior expoente da técnica “touch”, conhecida também como tapping com as duas mãos, Jordan criou uma linguagem própria para a guitarra. No palco, o músico executa melodias, harmonias e linhas de baixo simultaneamente, criando a sensação de que várias guitarras se apresentam ao mesmo tempo.


O espetáculo “Stanley Plays Jimi”, uma das atrações internacionais mais aguardadas do Santa Jazz 2026, ganha formato de trio e promete recriar a atmosfera incendiária que transformou Hendrix em um ícone cultural dos anos 1960. Símbolo máximo da contracultura e da revolução sonora do rock, Jimi Hendrix redefiniu a forma de tocar guitarra elétrica e influenciou gerações de músicos ao redor do mundo com performances históricas em festivais como Woodstock e canções que atravessaram décadas.


Chegando à 13ª edição, o Santa Jazz 2026 se consolidou como um dos festivais mais sofisticados e relevantes do calendário cultural brasileiro. O evento já foi destacado pela revista Bravo entre os principais festivais do gênero no país e se tornou conhecido por unir música de excelência, turismo, gastronomia e experiências culturais em um dos cenários mais charmosos do Espírito Santo.


Com programação gratuita e paga, o festival reúne neste ano nomes como João Bosco, Bill Laurance, Celso Fonseca, além da banda canadense The Brooks e outras atrações nacionais e internacionais que passeiam entre jazz contemporâneo, blues, funk, bossa nova e soul music. O evento acontece no Parque de Exposições de Santa Teresa e também contará com adegas, cervejarias artesanais, cafés especiais e a tradicional culinária italiana da primeira colônia italiana do Brasil.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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