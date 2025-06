Santa Jazz 2025: frio, boa música e alta gastronomia em Santa Teresa

O frio chegou na hora certa (os termômetros chegaram a marcar 9 º na madrugada) em Santa Teresa, palco do Santa Jazz 2025, que recebeu 20 mil pessoas com hotelaria com 100% de ocupação, de sexta (13) a domingo (15). A 12ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa lotou o Centro de Eventos da cidade, com estrutura de primeira, adegas, cervejarias, praça de alimentação com ícones da gastronomia da cidade. Os anfitriões foram Zé Olavo Medici e Sonia Iamonde.

GRANDES MOMENTOS

Derico, ex-integrante da banda do Programa do Jô, convidou Zé Olavo Medici, criador do Santa Jazz, para uma palinha de Djavan no Palco Colibri. No domingo, Derico desceu para o meio do público encantando a todos com seu saxofone.