Santa Jazz 2025 lota 100% da hotelaria de Santa Teresa

Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho Crédito: Marcelo Pita

Santa Teresa, primeira colônia italiana do Brasil, recebe entre os dias 13 e 15 de junho o Santa Jazz, tradicional festival de jazz e blues que promete movimentar a economia local com números impressionantes. Para o final de semana do evento, a expectativa da Secretaria Municipal de Turismo é de 100% de ocupação na rede hoteleira, incluindo alternativas como casas de temporada e aluguel de diárias por aplicativo. Tudo isso para acomodar as cerca de 20 mil pessoas que devem passar pela região para aproveitar a boa música e o clima acolhedor da cidade.

Realizado no Parque de Exposições de Santa Teresa, o Santa Jazz deve atrair 4,5 mil pessoas por dia ao local, o que aquece não só o espaço, mas também toda a cidade. Restaurantes devem operar com a capacidade máxima, por exemplo, o que também promete bons frutos para pequenos negócios locais. Como um evento fixo do calendário da região, todos os empreendedores locais se preparam para atender aos visitantes da melhor forma possível, fortalecendo o senso de pertencimento.

Para o criador do Santa Jazz, Zé Olavo Medici, os moradores de Santa Teresa já esperam e se programam para receber o evento anualmente. “O Santa Jazz chega para aquecer a economia da cidade de uma forma organizada, levando uma clientela qualificada para todo o comércio, a rede hoteleira e os restaurantes e cafeterias”, destaca.