Santa Jazz 2024: Hermeto Pascoal faz música em homenagem a Santa Teresa

A temporada de inverno nas montanhas capixabas abriu em grande estilo com a 11ª edição do Santa Jazz, que lotou a Terra dos Colibris, neste final de semana, de 7 a 9 de junho, em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Uma das atrações mais reverenciadas do festival deste ano, Hermeto Pascoal, que passou a semana no hype sendo destaque nos principais cadernos de cultura dos jornais do país por conta do seu novo trabalho, chegou ao Estado super inspirado. Escreveu uma música nova, inédita, na estrada de Vitória para Santa Teresa. Ele rabiscou tudo numa folha de papel mesmo e mostrou para José Olavo Médici, criador do Santa Jazz, nos bastidores. A criação de Hermeto acabou virando presente, que ficou com o prefeito da cidade, Kleber Médici.