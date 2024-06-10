Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Santa Jazz 2024: Hermeto Pascoal faz música em homenagem a Santa Teresa

Publicado em
10 jun 2024 às 12:45
José Olavo Médici Macedo e Hermeto Paschoal
José Olavo Médici Macedo e Hermeto Pascoal, que produziu uma música em homenagem a Santa Teresa, que virou presente para o prefeito, Kleber Médici Crédito: Felipe Mansur/LR Comunicação
A temporada de inverno nas montanhas capixabas abriu em grande estilo com a 11ª edição do Santa Jazz, que lotou  a Terra dos Colibris,  neste final de semana, de 7 a 9 de junho, em homenagem aos 150 anos da imigração italiana.  Uma das atrações mais reverenciadas do festival deste ano, Hermeto Pascoal, que passou a semana no hype sendo destaque nos principais cadernos de cultura dos jornais do país por conta do seu novo trabalho, chegou ao Estado super inspirado. Escreveu uma música nova, inédita, na estrada  de Vitória para Santa Teresa. Ele rabiscou tudo numa folha de papel mesmo e mostrou para José Olavo Médici, criador do Santa Jazz, nos bastidores. A criação de Hermeto acabou virando presente, que ficou com o prefeito da cidade, Kleber Médici.
Fabricio Noronha, José Olavo Médici Macedo, Kleber Médici, Amarildo Casagrande
O secretário de Estado da Cultura Fabricio Noronha,  o organizador do Santa Jazz José Olavo Médici Macedo, o prefeito de Santa Teresa Kleber Médici e o presidente do Banestes José  Amarildo Casagrande: jazz e bossa em Santa Teresa Crédito: Mônica Zorzanelli
Por lá, curtindo sucessos de Oswaldo Montenegro, James Carter, Lachy Doley e  Rosa Marya, entre outros:  o secretário de Estado da Cultura Fabrício Noronha, o secretário de Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito, o ex-prefeito de Vitória  Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado, Francisco Berdeal, Rodrigo Chamoun,  Simone Marçal, Claudia Cabral e Cezar Vasquez, Maria Clara Mendonça Perim, Tyago Hoffmann, entre outros.
Monica Murad, Patricia Faé e Fabiana Croce
Monica Murad, Patricia Faé e Fabiana Croce Crédito: Mônica Zorzanelli
Valeria Simões , Andreia Biccas, Kamila Zamprogno e Juliana Gianórdoli
Valeria Simões,  Andreia Biccas, Kamila Zamprogno e Juliana Gianórdoli Crédito: Mônica Zorzanelli
Mauricio Frota , Elissa Ammar , Zel Cardoso e João Carlos Thebaldi
Mauricio Frota e Elissa Ammar , Zel Cardoso e João Carlos Thebaldi Crédito: Mônica Zorzanelli
Rita Garajau, Heliane Duarte e Rita da Luz
Rita Garajau, Heliane Duarte e Rita da Luz Crédito: Mônica Zorzanelli
Flavio Gianordoli, Aloyr Simões e Laurentino Biccas
Flavio Gianordoli, Aloyr Simões e Laurentino Biccas Neto Crédito: Mônica Zorzanelli
Leonardo Davel, Francisca Selidonha,Zenaide Margon e Margo Devos
Leonardo Davel, Francisca Selidonha, Zenaide Margon e Margô Devos Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata Gomes, Monica Murad, Fabiana Croce, Renata Rasseli, Beatriz Croce, Luzia Toledo e Mariluce Salazar
Renata Gomes, Monica Murad, Fabiana Croce, Renata Rasseli, Beatriz Croce, Luzia Toledo e Mariluce Salazar: tarde de festa em homenagem a RR Crédito: Lorena Croce
André Hees, Mônica Murad, Beatriz Croce e Luzia Toledo
André Hees, Mônica Murad, Beatriz Croce e Luzia Toledo: um brinde à vida em Santa Teresa Crédito: Renata Rasseli

Santa Jazz 2024

Veja Também

Festival Santa Jazz terá Oswaldo Montenegro e atrações de seis países

Festival Santa Jazz 2024 anuncia data e quatro atrações internacionais

Veja quem prestigiou o festival Santa Jazz 2023

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Música santa jazz Santa Teresa Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança