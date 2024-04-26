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Região Serrana

Festival Santa Jazz terá Oswaldo Montenegro e atrações de seis países

11ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de junho; veja detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 10:57

Oswaldo Montenegro irá se apresentar no Santa Jazz 2024
Oswaldo Montenegro irá se apresentar no Santa Jazz 2024 Crédito: Fabio M. Salles
Está chegando um dos eventos mais tradicionais da região Serrana do Espírito Santo. A 11ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Pavilhão de Exposições da cidade. Nomes como Oswaldo Montenegro, Richard Bona, James Carter, Rosa Marya Colin, Hermeto Pascoal e Lanchy Doley vão compor o line-up desta edição.
Oswaldo Montenegro se apresenta na noite de sábado (8) em conjunto com a Camerata do Sesi. Neste show, a voz potente e o violão sofisticado do cantor-compositor ganham roupagem de cordas, madeiras e sopros, ressaltando as harmonias e melodias de suas canções.
Com arranjos para orquestra criados por Dudu Trentin, Gabriel Novais, Sérgio Chiavazzoli e Oswaldo Montenegro, o espetáculo conta com canções consagradas, como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras. Os ingressos poderão ser adquiridos através do site Le Billet.
Além da participação da flautista Madalena Salles, e do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei, com quem, antes de se juntar à orquestra, Oswaldo irá executar algumas canções em clima intimista. Ele também recorda obras como “Estrelas” e a belíssima “Bandolins”, transformando o encontro com a plateia em um momento único e afetivo.
O festival também irá marcar o início das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil - por sinal, Santa Teresa foi a primeira cidade fundada por imigrantes italianos no país. Segundo a organização, a curadoria selecionou medalhões do jazz e da bossa vindos de países como Camarões, Itália, Estados Unidos, Austrália e Brasil.
Show do Santa Jazz 2023
Show do Santa Jazz em 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Na sexta-feira (07), Paula Santoro abre os trabalhos, espalhando sua melodia. Em seguida, o baixista de jazz e vencedor do Grammy, Richard Bona, de Camarões, promete embalar o público com suas composições. A primeira noite se encerra com o encontro de uma lenda nacional Rosa Marya Colin, uma diva do jazz e Blues reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu trabalho, com o capixaba Saulo Simonassi.
No sábado (8), a programação diurna será gratuita. Das 11h às 16h, o público conta com o encontro do guitarrista argentino Victor Biglione e do capixaba Alexandre Borges Quinteto. Em seguida, o americano James Carter encanta o público, dando passagem para Hermeto Pascoal.
A partir das 20h, ainda no sábado, o Santa Jazz recebe Oswaldo Montenegro e a Camerata do Sesi para uma apresentação memorável. Às 22h30, sobe ao palco a italiana Cinzia Tedesco e à meia-noite o australiano Lachy Doley encerra a programação da noite.
Oswaldo Montenegro
O cantor  Oswaldo Montenegro Crédito: Ivo Iran/Divulgação
No domingo (9), último dia do evento, os portões voltam a abrir às 11h e toda a programação poderá ser assistida de forma gratuita. O músico Filó Machado se apresenta ao lado da Fames Jazz Band, seguidos dos artistas Romero Lubambo e Chico Pinheiro. A estadunidense Tary Donath é a responsável por fechar o festival com chave de ouro.

SERVIÇO

  • Festival Santa Jazz
  • Data: de 07 a 09 de junho
  • Local: Pavilhão de Exposições, Santa Teresa
  • Ingressos: no site Le Billet
  • Valor: a partir de R$ 35 (1º lote)
  • PROGRAMAÇÃO
  • SEXTA-FEIRA (07/06) - Entrada paga 
  • 20:00h - Abertura oficial

  • PALCO COLIBRI 
  • 20h/22h30/23h30
      
  • PALCO IMIGRANTES 
  • 21h Paula Santoro  
  • 22h30h Richard Bona  
  • 00h Rosa Marya Colin & Saulo Simonassi

  • SÁBADO (08/06) - Entrada franca 
  • 11:00h Abertura portões  

  • PALCO COLIBRI 
  • 11h30/13h/14h30
      
  • PALCO IMIGRANTES 
  • 12h Victor Biglione / Alexandre Borges Quinteto
  • 13h30 James Carter 
  • 15h Hermeto Pascoal 
  • 16h Encerramento programação diurna

  • SÁBADO (08/06) – Entrada paga
  •  20h Abertura dos portões  

  • PALCO COLIBRI 
  • 20h30/22h/23h30  

  • PALCO IMIGRANTES 
  • 21h Oswaldo Montenegro e Camerata do Sesi
  • 22h30 Cinzia Tedesco
  • 00h Lanchy Doley

  • DOMINGO (09/06) - Entrada franca
  • 11h Abertura portões  

  • PALCO COLIBRI 
  • 11h30 - 13h/14h30
      
  • PALCO IMIGRANTES 
  • 12h Filó Machado e Fames Jazz Band
  • 13h30 Romero Lubambo e Chico Pinheiro
  • 15h Tary Donath

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