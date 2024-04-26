Festival Santa Jazz terá Oswaldo Montenegro e atrações de seis países

Oswaldo Montenegro irá se apresentar no Santa Jazz 2024 Crédito: Fabio M. Salles

Está chegando um dos eventos mais tradicionais da região Serrana do Espírito Santo. A 11ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Pavilhão de Exposições da cidade. Nomes como Oswaldo Montenegro, Richard Bona, James Carter, Rosa Marya Colin, Hermeto Pascoal e Lanchy Doley vão compor o line-up desta edição.

Oswaldo Montenegro se apresenta na noite de sábado (8) em conjunto com a Camerata do Sesi. Neste show, a voz potente e o violão sofisticado do cantor-compositor ganham roupagem de cordas, madeiras e sopros, ressaltando as harmonias e melodias de suas canções.

Com arranjos para orquestra criados por Dudu Trentin, Gabriel Novais, Sérgio Chiavazzoli e Oswaldo Montenegro, o espetáculo conta com canções consagradas, como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras. Os ingressos poderão ser adquiridos através do site Le Billet.

Além da participação da flautista Madalena Salles, e do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei, com quem, antes de se juntar à orquestra, Oswaldo irá executar algumas canções em clima intimista. Ele também recorda obras como “Estrelas” e a belíssima “Bandolins”, transformando o encontro com a plateia em um momento único e afetivo.

O festival também irá marcar o início das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil - por sinal, Santa Teresa foi a primeira cidade fundada por imigrantes italianos no país. Segundo a organização, a curadoria selecionou medalhões do jazz e da bossa vindos de países como Camarões, Itália, Estados Unidos, Austrália e Brasil.

Show do Santa Jazz em 2023 Crédito: Mônica Zorzanelli

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Na sexta-feira (07), Paula Santoro abre os trabalhos, espalhando sua melodia. Em seguida, o baixista de jazz e vencedor do Grammy, Richard Bona, de Camarões, promete embalar o público com suas composições. A primeira noite se encerra com o encontro de uma lenda nacional Rosa Marya Colin, uma diva do jazz e Blues reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu trabalho, com o capixaba Saulo Simonassi.

No sábado (8), a programação diurna será gratuita. Das 11h às 16h, o público conta com o encontro do guitarrista argentino Victor Biglione e do capixaba Alexandre Borges Quinteto. Em seguida, o americano James Carter encanta o público, dando passagem para Hermeto Pascoal.

A partir das 20h, ainda no sábado, o Santa Jazz recebe Oswaldo Montenegro e a Camerata do Sesi para uma apresentação memorável. Às 22h30, sobe ao palco a italiana Cinzia Tedesco e à meia-noite o australiano Lachy Doley encerra a programação da noite.

O cantor Oswaldo Montenegro Crédito: Ivo Iran/Divulgação

No domingo (9), último dia do evento, os portões voltam a abrir às 11h e toda a programação poderá ser assistida de forma gratuita. O músico Filó Machado se apresenta ao lado da Fames Jazz Band, seguidos dos artistas Romero Lubambo e Chico Pinheiro. A estadunidense Tary Donath é a responsável por fechar o festival com chave de ouro.

SERVIÇO

Festival Santa Jazz

Data: de 07 a 09 de junho

de 07 a 09 de junho Local: Pavilhão de Exposições, Santa Teresa

Pavilhão de Exposições, Santa Teresa Ingressos: no site Le Billet

no site Le Billet Valor: a partir de R$ 35 (1º lote)

