Criolo é confirmado no Festival Movimento Cidade 2024

Com data marcada para os dias 16 e 17 de agosto, o Festival Movimento Cidade 2024 anunciou mais uma atração: Criolo. Dono da famosa música "Não existe amor em SP" e do consagrado álbum "Convoque Seu Buda", o artista se junta a um line-up de peso, com Marina Sena, Don L, Dudu MC, Boogarins, Tasha & Tracie, Ebony, e Dona Onete.
Natural de São Paulo, o cantor começou sua carreira no rap, mas atualmente explora diferentes estilos musicais como o samba, o reggae, o soul e a MPB. O artista, que lançou seu primeiro álbum em 2006, intitulado de "Ainda HáTempo", foi um dos precursores da Rinha de MC's.
O festival
Com mostras de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais, o festival Movimento Cidade está liberando de pouco a pouco sua programação musical. Outras atrações recentemente confirmadas foram o capixaba Dudu MC e o grupo Boogarins. Eles irão se juntar às gêmeas Tasha & Tracie, a rapper Ebony, o rapper Don L, o trio Tuyo, a cantora Kaê Guajajara e Dona Onete, para compor o line-up do festival.
Em sua 6º edição, o festival traz o tema 'Além do Sudeste'. A proposta é celebrar a diversidade e as artes integradas no Espírito Santo, desbravando e conhecendo o que existe além do “planeta Sudeste”. Visando enaltecer artes e artistas do Norte, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, mostrando toda a pluralidade do território brasileiro.