Criolo é confirmado no Festival Movimento Cidade 2024

O rapper Criolo vais e apresentar em Vitória Crédito: Reprodução/TV Globo

Natural de São Paulo, o cantor começou sua carreira no rap, mas atualmente explora diferentes estilos musicais como o samba, o reggae, o soul e a MPB. O artista, que lançou seu primeiro álbum em 2006, intitulado de "Ainda HáTempo", foi um dos precursores da Rinha de MC's.

O festival

Com mostras de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais e muito mais, o festival Movimento Cidade está liberando de pouco a pouco sua programação musical. Outras atrações recentemente confirmadas foram o capixaba Dudu MC e o grupo Boogarins. Eles irão se juntar às gêmeas Tasha & Tracie, a rapper Ebony, o rapper Don L, o trio Tuyo, a cantora Kaê Guajajara e Dona Onete, para compor o line-up do festival.