De Macucos a Estado de Sítio, artistas relembram histórias do Festival de Alegre

A banda de rock Estado de Sítio abriu o Festival de Alegre em 2007 Crédito: A Gazeta/Arquivo pessoal

Após um hiato de oito anos, o tradicional Festival de Alegre carimbou o seu retorno em 2023. E nesse ano o evento promete ser ainda maior, com grandes nomes da música confirmados, como Jorge e Mateus e Ludmilla. Além - é claro - de bandas capixabas, que sempre fizeram bonito na história do festival.

Do "rock da tarde" ao line-up principal, diversos artistas e bandas do Espírito Santo já marcaram presença ao longo do tempo no Sul do Estado, animando milhares de pessoas. Afinal, a primeira edição aconteceu em 1980. Pensando nisso, HZ foi atrás dessa galera musical e convidou eles para abrir o baú e revisitar as boas memórias do festival.

“É muito bom poder lembrar dessa época. A participação no rock da tarde foi muito importante para a banda Kalifa. Lembro que estávamos lançando o nosso terceiro single e o disco estava quase pronto. Tinha um mar de gente, uma cidade tomada de pessoas, um clima musical. E para a nossa surpresa, durante o nosso show, a gente recebeu o prêmio de Banda Revelação do Espírito Santo. Isso foi maravilhoso”, contou o cantor Diego Lyra.

Banda Kalifa no rock da tarde, em Alegre Crédito: Arquivo pessoal

O fundador da banda Kalifa relembrou os bons momentos do tradicional “rock da tarde”, que fazia parte da programação do Festival de Alegre. Ele conta que era em um palco alternativo montado no meio de uma praça que bandas capixabas costumavam se apresentar. “Foi o começo de muitas coisas importantes para a história da banda”, disse.

“Uma memória que eu tenho foi quando fizemos um show junto com a banda Rastaclone e com o Sammuca 05. O Casaca também tocou no mesmo dia. Por sinal, tive a oportunidade de fazer um freestyle, o que foi muito marcante. Participar do Festival de Alegre nos deu uma confiança muito grande enquanto banda"

Em 2007, a banda de rock capixaba Estado de Sítio abriu a festa da música em Alegre. No ano em que o tradicional concurso musical deixou de acontecer, o grupo foi a primeira atração da 24ª edição do Festival - que contou com shows de Armandinho, Charlie Brown Jr, Vanessa da Mata, Ivete Sangalo e a norte-americana Lauryn Hill.

“A gente não tinha tanto tempo de estrada ainda, estávamos nervosos. Tocar no festival era um acontecimento na vida de qualquer músico. Fizemos uma apresentação 100% autoral e foi uma das mais elogiadas daquele ano entre as bandas capixabas. Foi muito marcante, a gente lembra com muito carinho”, disse Aluízio Jr, um dos fundadores da banda.

Banda Estado de Sítio no Festival de Alegre Crédito: Arquivo pessoal

“Na época de ouro do festival, entre o final dos anos 1990 e início de 2000, era uma coisa espetacular. A cidade respirava música, lembro que tinha casas alugadas até por artistas da Globo. O André Marques era uma figurinha repetida lá, fazia vários ‘rocks’. O pessoal conhecia como os ‘rocks do André Marques’ (risos)”, finalizou Aluízio.

Outra memória dessa época vem do cantor Amaro Lima nos tempos de Manimal. “A história mais legal é da primeira vez que tocamos lá, na parte de competição. A gente inscreveu a música ‘Rockongo’, foi aprovada e apresentamos no festival. Para nossa surpresa, a música ganhou o prêmio de melhor arranjo do Festival de Alegre, em junho de 1996”, contou.

Recorte de uma matéria do jornal A Gazeta sobre o Festival de Alegre 2007 Crédito: A Gazeta

Dentre tantas bandas que já passaram no Festival de Alegre, como Rastaclone, Javaroots, Pé do Lixo, Mistura Acústica e Banda 027, o grupo Macucos também fez história. A banda de Vila Velha abriu, em uma das edições, o show do Charlie Brown Jr. Para HZ, o vocalista Fred Nery revelou um susto que passou antes da apresentação no Sul do Estado.

“Esse show foi histórico, o nosso camarim estava do lado do Charlie Brown Jr., conhecemos a banda toda. E eu lembro que antes de ir para o show, sofri um acidente. Eu tinha ido buscar minha carteira de músico, que eu tinha esquecido na casa de uma ex-namorada. Meu carro deu perda total em Itapuã, em Vila Velha. Mas mesmo assim, consegui entrar na van e fazer esse show histórico”

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