Festival de Alegre anuncia Ludmilla como atração para a edição de 2024

É isso mesmo! A rainha da favela Ludmilla vai chegar com tudo no Festival de Alegre 2024. A cantora foi anunciada como a última atração nacional do evento, que acontece entre os dias 30 de maio e 1º de junho, no Parque de Exposições Geraldo Santos, no Sul do Estado.

A brasileira é um dos grandes destaques da indústria musical dos últimos tempos e promete levar um show repleto de hits. Inclusive, Lud está prestes a lançar seu novo single "Piña Colada", em parceria com o colombiano Ryan Castro. O lançamento, previsto para o dia 3 de abril, já ganhou um vídeo com a prévia da canção.