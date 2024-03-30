Festival de Alegre anuncia Ludmilla como atração para a edição de 2024

É isso mesmo! A rainha da favela Ludmilla vai chegar com tudo no Festival de Alegre 2024. A cantora foi anunciada como a última atração nacional do evento, que acontece entre os dias 30 de maio e 1º de junho, no Parque de Exposições Geraldo Santos, no Sul do Estado.
A brasileira é um dos grandes destaques da indústria musical dos últimos tempos e promete levar um show repleto de hits. Inclusive, Lud está prestes a lançar seu novo single "Piña Colada", em parceria com o colombiano Ryan Castro. O lançamento, previsto para o dia 3 de abril, já ganhou um vídeo com a prévia da canção.
LINE-UP COMPLETO
Além da dona do Numanice, a programação do evento promete ser um verdadeiro banquete musical. No sertanejo, estão confirmados Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Gustavo Mioto e Simone Mendes. Já no pagode, Ferrugem promete levar seus grandes sucessos, como "Me Bloqueia" e "Sinto Sua Falta".
E não para por aí. O festival também confirmou a presença do rapper Filipe Ret, Alok, Dennis DJ, KVSH, Cat Dealers, e Samuel Rosa, ex-Skank. Quer mais? Bell Marques traz o balanço do axé da Bahia ao Espírito Santo com hits como "Diga que Valeu" e "Voa, Voa". Também haverá apresentação de três artistas regionais no evento, que serão confirmados em breve.