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Festival de Alegre confirma Alok como atração para a edição de 2024

Evento, que acontece entre os dias 30 de maio e 1° de junho, promete arrastar multidões no Parque de Exposições Geraldo Santos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Março de 2024 às 18:00

O DJ brasileiro Alok se apresenta no palco Skyline durante o segundo dia do festival de música The Town, evento realizado no autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista, na noite deste domingo (3)
Alok é a 12ª atração nacional confirmada no Festival de Alegre Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O DJ Alok é mais uma das atrações confirmadas no Festival de Alegre 2024. O DJ, que arrasta multidões por onde passa, é a 12ª atração nacional que está garantida no evento que acontece entre os dias 30 de maio e 1º de junho, no Parque de Exposições Geraldo Santos.
Recentemente, Alok esteve no Espírito Santo para agitar o pré-réveillon dos capixabas no P12 Guarapari. Na ocasião, uma multidão acompanhou a apresentação na noite do último dia 30 de dezembro. 
Alok já é um artista conhecido dos capixabas. Em entrevista à reportagem de HZ, o DJ disse que o Espírito Santo é um lugar com uma energia incrível e beleza deslumbrante. "Eu escutava que o capixaba era tímido, reservado, mas o retorno que tenho é um povo animado, disposto para vida, que se entrega nos shows, que mantém a temperatura dos shows no alto, não à toa que esta vai ser a minha terceira apresentação neste ano no Espírito Santo. Acredito que a cada visita que faço ao Espírito Santo, algo novo se estabelece entre gente: uma nova história, uma nova memória. Cada momento é único", disse.

Line-up recheado

Até aqui, além de Alok a organização do festival de Alegre já confirmou nomes como Jorge e Mateus, Gustavo Mioto, Simone Mendes e Henrique e Juliano.
Além dos sertanejos, Ferrugem agita o evento com muito pagode, enquanto Bell Marques traz o balanço do axé da Bahia ao Espírito Santo com hits como "Diga que Valeu" e "Voa, Voa".
No line-up, atendendo aos mais variados públicos, o festival também confirmou a presença do rapper Filipe Ret, Dennis DJ, KVSH, Cat Dealers, e Samuel Rosa, ex-Skank.
Além das atrações nacionais, o festival ainda promete a apresentação de três artistas regionais no evento, que serão confirmados em breve.

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