Festival de Alegre confirma Alok como atração para a edição de 2024

Alok é a 12ª atração nacional confirmada no Festival de Alegre Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

DJ Alok é mais uma das atrações confirmadas no é mais uma das atrações confirmadas no Festival de Alegre 2024 . O DJ, que arrasta multidões por onde passa, é a 12ª atração nacional que está garantida no evento que acontece entre os dias 30 de maio e 1º de junho, no Parque de Exposições Geraldo Santos.

Recentemente, Alok esteve no Espírito Santo para agitar o pré-réveillon dos capixabas no P12 Guarapari. Na ocasião, uma multidão acompanhou a apresentação na noite do último dia 30 de dezembro.

HZ, o Alok já é um artista conhecido dos capixabas. Em entrevista à reportagem de, o DJ disse que o Espírito Santo é um lugar com uma energia incrível e beleza deslumbrante . "Eu escutava que o capixaba era tímido, reservado, mas o retorno que tenho é um povo animado, disposto para vida, que se entrega nos shows, que mantém a temperatura dos shows no alto, não à toa que esta vai ser a minha terceira apresentação neste ano no Espírito Santo. Acredito que a cada visita que faço ao Espírito Santo, algo novo se estabelece entre gente: uma nova história, uma nova memória. Cada momento é único", disse.

Line-up recheado

Até aqui, além de Alok a organização do festival de Alegre já confirmou nomes como Jorge e Mateus, Gustavo Mioto, Simone Mendes e Henrique e Juliano.

Além dos sertanejos, Ferrugem agita o evento com muito pagode, enquanto Bell Marques traz o balanço do axé da Bahia ao Espírito Santo com hits como "Diga que Valeu" e "Voa, Voa".

No line-up, atendendo aos mais variados públicos, o festival também confirmou a presença do rapper Filipe Ret, Dennis DJ, KVSH, Cat Dealers, e Samuel Rosa, ex-Skank.