Alok agita pré-réveillon na P12 Guarapari: "Será um momento único"

Tenho muitos projetos que vão ganhar forma em 2024, coisas importantes e inéditas na minha carreira. Será um ano movimentado profissionalmente, ainda mais. Logo no primeiro mês eu lanço uma música em com uma artista internacional e, ao longo do ano, outras tantas parcerias estão programadas. A música me dá esta liberdade em interagir com artistas de diferentes gêneros e diferentes nacionalidades. Fico feliz em transitar por vários estilos, sem perder a minha característica musical. O meu DNA é a música eletrônica, trago isso dos meus pais que são DJs, mas hoje circulo no pop com bastante naturalidade. Na área social, o Instituto Alok vai para o seu quarto ano de atuação e a intenção é estabelecermos parcerias com outros institutos e ONGs em ações que promovam a transformação social e econômica e desenvolvam talentos que futuramente possam retornar como agentes provedores dessas transformações e, assim, formar um grande ciclo de solidariedade. Espero em breve voltar ao Espírito Santo e me reencontrar com vocês.