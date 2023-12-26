Alok agita pré-réveillon na P12 Guarapari: "Será um momento único"

Um dos maiores artistas de música eletrônica do mundo, Alok desembarca no Espírito Santo nesta semana para agitar o pré-réveillon de Guarapari. Dono de hits como "Hear Me Now" e "Legacy", o DJ é um dos headliners das comemorações da virada realizadas pelo beach club P12. Para o sábado (30), o artista promete um show inesquecível aos capixabas. "Será um momento único", adiantou para HZ.
Além do DJ, outros quatro artistas nacionais também marcarão presença na festa para dar inicio a um novo ano. Felipe Amorim, Durval Lelys, Ralk e Davi Kneip se apresentam a partir das 20h30. Os ingressos estão disponíveis no site da BrasilTicket e custam entre R$ 230 (meia entrada/solidária) e R$ 460 (inteira).
Em entrevista à reportagem de HZ, Alok compartilhou que está preparando um show especial para manter a vibe lá em cima. "Será um momento único para festejarmos juntos a vida, as coisas boas que ela nos proporciona", disse.
Confira a entrevista completa com o DJ:
Bem-vindo de volta ao Espírito Santo, Alok! Como é estar de volta ao Estado para se apresentar na véspera da virada de ano?
Muito obrigado pelo carinho que recebo dos capixabas. É um lugar com uma energia incrível e beleza deslumbrante. Retorno agora, quase fechando o ano, para fazer dois shows por aqui. Em junho, por causa das condições climáticas, eu quase não consegui me apresentar, mas deu tudo certo e foi lindo ver a entrega de vocês comigo, a conexão que estabelecemos naquela madrugada. Agora no verão, nos reencontramos para escrevermos juntos mais um capítulo dessa nossa história.
Conta pra gente como é a sua relação com os capixabas? Tem alguma boa história por aqui?
O interessante de fazer show por diversos lugares do Brasil e do mundo é reparar como cada região tem as suas singularidades, cada público tem inclusive uma forma de se relacionar com a apresentação. Eu escutava que o capixaba era tímido, reservado, mas o retorno que tenho é um povo animado, disposto para vida, que se entrega nos shows, que mantém a temperatura dos shows no alto, não à toa que esta vai ser a minha terceira apresentação neste ano no Espírito Santo. Acredito que a cada visita que faço ao Espírito Santo, algo novo se estabelece entre gente: uma nova história, uma nova memória. Cada momento é único.
O que podemos esperar do seu show do dia 30? Teremos algo de diferente para a véspera de Réveillon?
Os shows de final de ano sempre têm aquela tônica de serem mais reflexivos, esperançosos e de uma forma até nostálgicos por tudo o que vivemos até aqui. Acho bonito isso, porque reflete a nossa gratidão pela vida ao mesmo tempo que nos lança para um ano que se aproxima e com ele a oportunidade de renovarmos os bons sentimentos, os bons pensamentos, as boas ações. Mas toda essa atmosfera é passada com alto astral, por isso esse meu show vai ser assim, pra cima, pra esbanjar felicidade, para nos conectarmos numa mesma corrente de amor e esperança. Eu ainda não montei o set list, deixo pra fazer isso às vésperas do show, porque daí já vou entrando na energia da apresentação, no clima do que vamos criar juntos dia 30.
Como é a virada de ano ideal para você?
Eu geralmente estou no palco, o que é incrível! A sensação que tenho é que por alguns segundos o tempo para e a gente se une num mesmo pensamento, na mesma sintonia até o final da contagem regressiva e na chegada do ano novo.
Você costuma pedir ou agradecer quando um novo ano começa? Tem alguma superstição que costuma seguir?
Eu não tenho superstições ou rituais que faço no réveillon, apenas pensamentos positivos para atrair coisas boas e paz. Costumo me reunir com a minha equipe de estrada e agradeço pela confiança e entrega. Tenho sorte de estar cercado de pessoas comprometidas e que acreditam no mesmo ideal. Como já é de madrugada, eu falo com a minha família antes de entrar no palco e na primeira manhã do ano, geralmente sou acordado com a ligação dos meus filhos. Não existe forma melhor de começar o ano!
Qual a maior lição que você tirou de 2023? O que espera aprender no ano que vem?
Eu aprendo diariamente a ser pai, marido, artista, cidadão, ser-humano. Eu encaro a experiência humana como um aprendizado em progresso, a gente nunca tá 100% formado, a gente vai ganhando maturidade, conhecimento, discernimento, mas é sempre uma formação contínua. 2024 será um ano de tantas emoções, assim como foi em 2023. Como falei, terei alguns projetos profissionais anunciados e que vão pautar muitas questões da minha condução artística dali em diante. Estou aberto ao aprendizado, o que ele me trouxer será bem-vindo. Estou cada dia mais aberto a escutar, compreender, mas também a questionar, a indagar, não a fim de buscar respostas definitivas, mas no objetivo de buscar novas perspectivas, novos olhares, novos desafios.
E sobre a sua carreira, como será em 2024? Podemos te esperar mais vezes por aqui?
Tenho muitos projetos que vão ganhar forma em 2024, coisas importantes e inéditas na minha carreira. Será um ano movimentado profissionalmente, ainda mais. Logo no primeiro mês eu lanço uma música em com uma artista internacional e, ao longo do ano, outras tantas parcerias estão programadas. A música me dá esta liberdade em interagir com artistas de diferentes gêneros e diferentes nacionalidades. Fico feliz em transitar por vários estilos, sem perder a minha característica musical. O meu DNA é a música eletrônica, trago isso dos meus pais que são DJs, mas hoje circulo no pop com bastante naturalidade. Na área social, o Instituto Alok vai para o seu quarto ano de atuação e a intenção é estabelecermos parcerias com outros institutos e ONGs em ações que promovam a transformação social e econômica e desenvolvam talentos que futuramente possam retornar como agentes provedores dessas transformações e, assim, formar um grande ciclo de solidariedade. Espero em breve voltar ao Espírito Santo e me reencontrar com vocês.
SORTEIO
Aos interessados em prestigiar o showzaço de Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys e Ralk, a equipe de HZ está sorteando um par de ingressos. Para participar, basta preencher o formulário disponível nesta matéria e aguardar o sorteio.
Os vencedores serão anunciados no perfil de HZ no Instagram, na quinta (28). Os ingressos podem ser retirados até a sexta-feira (29), na portaria da Rede Gazeta, em Vitória.
SERVIÇO
- RÉVEILLON DA P12
- QUANDO: SÁBADO (30)
- ATRAÇÕES: Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Ralk e Davi Kneip
- ONDE: P12 Guarapari, na Rodovia do Sol Km26 - Praia de Porto Grande
- HORÁRIO: A partir das 20h30
- CLASSIFICAÇÃO: 16 anos
- INGRESSOS: R$ 230 (meia entrada/solidária) e R$ 460 (inteira), disponíveis no site da BrasilTickets