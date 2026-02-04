Sunset exclusivo reúne arquitetos e designers em Vitória; veja fotos

O Top Club Decor, programa de relacionamento para arquitetos e designers de interiores, apresentou na última quinta (29), em um sunset exclusivo, o destino do seu programa 2026: o Hotel Fasano Las Piedras, no Uruguai. O lançamento marca um momento histórico para o clube ao anunciar o primeiro destino internacional, 100% concebido, curado e realizado pelo Top Club Decor.O destino será dedicado aos melhores do ano, reforçando o caráter exclusivo e meritocrático do programa. O evento de lançamento reuniu convidados, parceiros e profissionais do setor e contou com a decoração de Mel Pitanga.

