Sunset exclusivo reúne arquitetos e designers em Vitória; veja fotos

Max Mello, Roberta Modenesi e Roberto Espírito Santo: sunset em Vix . Crédito: Samantha Barcellos
Partiu, Uruguai!
O Top Club Decor, programa de relacionamento para arquitetos e designers de interiores, apresentou na última quinta (29), em um sunset exclusivo, o destino do seu programa 2026: o Hotel Fasano Las Piedras, no Uruguai. O lançamento marca um momento histórico para o clube ao anunciar o primeiro destino internacional, 100% concebido, curado e realizado pelo Top Club Decor.O destino será dedicado aos melhores do ano, reforçando o caráter exclusivo e meritocrático do programa. O evento de lançamento reuniu convidados, parceiros e profissionais do setor e contou com a decoração de Mel Pitanga.
EM ORLANDO
A presidente da Orquestra Philarmonica de Orlando Priscilla Azzolini e o marido Hugo Azzolini receberam o casal de amigos Evaldo e Isabela Heiderich para uma noite especial de concerto de Debussy no Dr. Phillips Center, em Orlando, Flórida. Crédito: Divulgação
Um dia para marcar a história da Escola Americana de Vitória. O novo Campus Aeroporto começou a funcionar nesta terça-feira com o início das aulas 2026. Toda a equipe EAV marcou presença para dar as boas-vindas aos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio que terão a oportunidade de estudar numa escola internacional focada em inovação, sustentabilidade e bem-estar. O Campus Aeroporto oferece uma das mais modernas infraestruturas esportivas educacionais do Estado, concebido como um verdadeiro clube de convivência. A estrutura conta com duas quadras de tênis, duas quadras poliesportivas cobertas, campo de futebol, duas quadras de areia, quadra de pickleball, área de alongamento, espaços para tênis de mesa e estrutura para bola ao mastro. Na foto a diretora Pedagógica Jennifer Rocha, a vice-presidente Mariana Buaiz, o diretor Geral Cristiano Carvalho e a diretora de Relações Institucionais Ana Maria Buaiz
Conselho
A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) agora integra a gestão do Concav, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória, que ajuda a definir e acompanhar as políticas públicas voltadas à infância na capital. A superintendente Luciene Sales Sena representa a entidade no conselho.
Buffet da CasaCor ES
A edição comemorativa de 30 anos da CASACOR Espírito Santo promete ser um marco não apenas pela arquitetura, mas pela experiência sensorial. Os diretores Lígia Diniz e Felipe Fioroti acabam de confirmar o Le Buffet, de André Rosa e Giovanna Rosa, como o bufê oficial da mostra. O evento, que ocupará o antigo Hotel Canto do Sol, em Camburi, terá na gastronomia o tempero exato para celebrar três décadas de história antes da despedida definitiva do edifício. A mostra com 48 ambientes vai de 16 de julho a 6 de setembro.
PREMIAÇÃO
A RE/MAX Espirito Santo, dos sócios da máster franqueados Aluisio Sarlo, Eduardo Ambrósio, André Rodrigues e Thiago Setúbal -, realizou a premiação “Melhores do Ano 2025”, em luxuosa festa na Casa Mizzi, em Vitória. Na foto: Aluisio Sarlo e Juliana Leão, da REMAX Rede Foccus Prime, o 2º lugar Geral de Valor Geral de Comissões 2025. Crédito: Cloves Louzada
