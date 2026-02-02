Confraria das Onças celebra o alto verão 2026 com spa day em Vitória

Em Paris

A dermatologista Dra. Karina Mazzini ao lado do Dr. Shino Bay, uma das maiores referências da dermatologia mundial, durante o IMCAS World Congress 2026, em Paris. O registro marca um momento especial da participação da médica no maior congresso de estética médica do mundo, que reúne especialistas e as principais novidades em dermatologia, cirurgia plástica e ciência do envelhecimento.

Foto: A dermatologista Dra. Karina Mazzini ao lado do Dr. Shino Bay

Fotografia: Divulgação