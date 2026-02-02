Confraria das Onças celebra o alto verão 2026 com spa day em Vitória

Ana Claudia Cardozo, Marina Monteiro, Maria Izabel Braga, Rachel Martins, Eulália Chieppe, Andréia Lopes, Renata Rasseli, Edilene Chieppe, Nazaré Neves, Beth Dalcolmo e Mariana Perini. Crédito: @confrariadasoncas
Onça Day 2026
No ano que celebra 16 anos, a Confraria das Onças abriu o calendário 2026 com o Onça Day, um dia de spa e bem-estar, neste sábado (31), na Ilha do Frade. A programação contou com massoterapia, comandada por Kamila Neves. Em seguida, as Onças e suas convidadas fizeram aula de fit dance com professor Luciano Coutinho, que animou o grupo com hits do verão e do carnaval. O banho de pisina foi regado a espumantes e vinhos brancos da adega de Eulália Chieppe, a anfitriã da festa. E o almoço do spa ficou a cargo da chef Arlete Nunes. O próximo encontro está marcado para o dia 28 de fevereiro, quando acontece o tradicional CarnaOnça, a ressaca de carnaval da Confraria. Veja as fotos!
Em Paris
A dermatologista Dra. Karina Mazzini ao lado do Dr. Shino Bay, uma das maiores referências da dermatologia mundial, durante o IMCAS World Congress 2026, em Paris. O registro marca um momento especial da participação da médica no maior congresso de estética médica do mundo, que reúne especialistas e as principais novidades em dermatologia, cirurgia plástica e ciência do envelhecimento.
Foto: A dermatologista Dra. Karina Mazzini ao lado do Dr. Shino Bay
Fotografia: Divulgação
EM SÃO PAULO
Erly Vieira,CEO da Le Card, Diogo Vieira e Ricardo Pandolfi, estiveram nesta sexta-feira (30), em São Paulo, na Central Empresarial de Serviços (CEBRASSE). O encontro reforça um movimento estratégico da empresa em direção à expansão das parcerias, ao fortalecimento das operações e à consolidação da nossa atuação no maior mercado do país. A CEBRASSE é uma referência nacional na representação das empresas de serviços, e esse diálogo abre portas para novas oportunidades, maior integração com o setor e avanços importantes para nossos clientes, parceiros e colaboradores. Na foto: Ricardo Pandolfi, Diogo Vieira, João Diniz, Erly Vieira e Maurício Lazzeri. Crédito: Divulgação
Linhares em alta
O corretor de imóveis Renato Avelar, com mais de 35 anos de carreira, vai compartilhar a sua experiência com profissionais do mercado imobiliário em Linhares na quarta-feira, dia 4, a convite da Prisma Imóveis, num treinamento inédito. Será um dia inteiro de imersão, de 9h30 às 18h30, no Espírito Hub. "Será minha primeira palestra como mentor de um time que não é da minha empresa. O mercado imobiliário de Linhares está em expansão, buscando a qualificação com muita sede", disse Renato, que é Broker Owner da RE/MAX Häuser, em Vitória, e da RE/MAX Praia, em Iriri.
Parabéns, Ana!
Hoje é um dia de comemoração para Ana Luiza Azevedo, que celebra o aniversário em um dos momentos mais consistentes de sua trajetória profissional. Diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza vem liderando movimentos estratégicos da marca, com foco em inovação, experiência do cliente e expansão do novo conceito de lojas, como a recém-inaugurada unidade no Shopping Mestre Álvaro. Jovem, determinada e com olhar atento às tendências internacionais, ela representa a nova geração à frente de uma empresa com 46 anos de história, equilibrando tradição, sofisticação e visão de futuro.
O diretor da Premium — empresa responsável por trazer a mostra ao Brasil — Álvaro Moura, posa ao lado do diretor criativo da exposição, Marcelo Lage, da visagista Rosa-Nina Liebermann, e de Alexandre Luz, representante da Biancogres, uma das patrocinadoras da exposição. O grupo acompanha de perto uma das obras que poderá ser visitada pelo público no Palácio Anchieta, a partir do dia 26 de fevereiro.
