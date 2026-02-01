Construtora do ES lança novo empreendimento de Iriri com festão em Vitória

O Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha, se transformou no clima charmoso do balneário de Iriri na noite desta quarta-feira (28), durante o lançamento do primeiro empreendimento da Javé Construtora: o Moa Praia de Iriri.O evento reuniu familiares, amigos, clientes, investidores, corretores, jornalistas e influenciadores, que puderam conhecer em primeira mão os detalhes do projeto arquitetônico apresentado por Diego Freire, diretor-geral da Javé. A experiência foi marcada por uma atmosfera leve e sofisticada, embalada pelo som do grupo Cais Jacarandá, com repertório de bossa nova e MPB, além de menu especial e decoração elegante com identidade praiana, traduzindo o conceito do novo empreendimento, com sublimação da Nuvem Sublimação.

