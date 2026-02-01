Construtora do ES lança novo empreendimento de Iriri com festão em Vitória

Davi, Andressa Nunes, José Luiz Nunes, e Júnior: os anfitriões da Javé, em noite de festa. Crédito: Cloves Louzada
Noite praiana
O Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha, se transformou no clima charmoso do balneário de Iriri na noite desta quarta-feira (28), durante o lançamento do primeiro empreendimento da Javé Construtora: o Moa Praia de Iriri.O evento reuniu familiares, amigos, clientes, investidores, corretores, jornalistas e influenciadores, que puderam conhecer em primeira mão os detalhes do projeto arquitetônico apresentado por Diego Freire, diretor-geral da Javé. A experiência foi marcada por uma atmosfera leve e sofisticada, embalada pelo som do grupo Cais Jacarandá, com repertório de bossa nova e MPB, além de menu especial e decoração elegante com identidade praiana, traduzindo o conceito do novo empreendimento, com sublimação da Nuvem Sublimação.
O Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha, se transformou no clima charmoso do balneário de Iriri na noite desta quarta-feira (28), durante o lançamento do primeiro empreendimento da Javé Construtora: o Moa Praia de Iriri.O evento reuniu familiares, amigos, clientes, investidores, corretores, jornalistas e influenciadores, que puderam conhecer em primeira mão os detalhes do projeto arquitetônico apresentado por Diego Freire, diretor-geral da Javé. A experiência foi marcada por uma atmosfera leve e sofisticada, embalada pelo som do grupo Cais Jacarandá, com repertório de bossa nova e MPB, além de menu especial e decoração elegante com identidade praiana, traduzindo o conceito do novo empreendimento, com sublimação da Nuvem Sublimação.
EM SÃO PAULO
O Ybera Group, gigante capixaba dos cosméticos, promove nos próximos dia 3 e 4 de fevereiro, em São Paulo, o Acelerador Influencer: o evento vai reunir cerca de 500 influenciadores afiliados da empresa, incluindo nomes de peso no mercado como Kaká Diniz, que tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, além de Camila Vieira, Marcus Marques e Camila Vidal. O evento será na sede do Grupo Acelerador, em Alphaville. "Serão dois dias de imersão, em que os participantes vão entender mais sobre identidade, posicionamento e marca pessoal", explica o CEO da Ybera, Johnathan Alves. O evento é organizado pelo Ybera Club, que é o clube de influencers da empresa. Ele tem mais de 40 mil influenciadores no Brasil e recentemente começou uma expansão para mais cinco países, com foco maior nos Estados Unidos. Na foto: .Johnathan Alves, CEO da Ybera, e Marcus Marques, dono do Grupo Acelerador. Crédito: Divulgação
Na Serra
Com 46 anos de história no varejo óptico capixaba, as Óticas Paris seguem investindo em inovação e experiência do cliente. A rede acaba de inaugurar uma nova unidade no Shopping Mestre Álvaro, marcando a segunda loja da marca na Serra, onde já mantém operação consolidada na Avenida Central, em Laranjeiras, e a 11ª da Grande Vitória. A diretora-executiva da marca, Ana Luiza Azevedo, explica que essa nova unidade traduz o conceito mais atual da Paris, com uma proposta moderna, clean e mais conectada ao consumidor. O espaço foi pensado para ser mais iluminado, tecnológico e interativo, permitindo que os clientes tenham maior proximidade com os produtos. À frente do grupo, os diretores Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo seguem mantendo o olhar da Paris para o futuro, sempre em busca de inovação, design, tendências internacionais e colocando a experiência do cliente em primeiro lugar.
Camarote Vix
O sábado, dia 7, no Camarote Vix promete ser ainda mais refrescante com a estreia do Open Picolé da 40 Sabores. A parceria leva ao espaço mais disputado do Carnaval uma experiência inédita, com dezenas de sabores liberados para o público. A ação reforça o cuidado do Camarote Vix em surpreender e elevar o padrão da folia. Carnaval com conforto, sabor e criatividade.
POSSE
A cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Espírito Santo (Core-ES), eleita para o triênio 2026–2029, foi realizada na tarde da última quinta-feira, 29, na sede da instituição, na Praia do Canto. Na foto: a gerente-geral do Core-ES, Fernanda Pianca, o presidente reeleito do Core-ES, Marcelo Marino Simonetti, o presidente do Confere, Archimedes Cavalcanti Júnior, e a chefe do Departamento Jurídico do Core-ES, Lara Bastos. . Crédito: Divulgação
O Frisa encerrou nesta sexta-feira (30) sua participação na GulFood, em Dubai, uma das principais feiras de alimentos e bebidas realizada em âmbito global, reunindo expositores de 120 países e atraindo cerca de 150 mil visitantes. A região do Golfo é um dos principais mercados da indústria capixaba, fruto de uma atuação de mais de 40 anos de relacionamento com clientes regulares. A empresa participa da GulFood via estande da ABIEC Brazilian Beef, uma parceria entre a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) e a Apex Brasil, que busca fortalecer a imagem da carne bovina brasileira. Jean Dilly, gerente de exportação, representou o Frisa no evento.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível