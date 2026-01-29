Cantora e guitarrista Júlia Smith faz show para convidados vip em Vitória

Eulália Chieppe, a cantora e guitarrista Julia Smith e Décio Chieppe: pocket show vip na Ilha do Frade. Crédito: Divulgação
Talento made in ES
A cantora capixaba Júlia Smith representa a nova geração de artistas que unem talento instrumental e vocal com uma forte presença digital para construir suas carreiras. Filha dos médicos Edilaine e Eurico Schimidt, a artista mora em São Paulo, onde consolida sua carreira, mas passou pela cidade na última semana, onde fez um show para convidados vip na Ilha do Frade. Os anfitriões foram Décio e Eulália Chieppe, amigos dos pais de Júlia, que presentearam a artista com sua primeira guitarra, ainda criança. Julia possui músicas e álbuns populares no Spotify, incluindo "Garota de Ipanema", "Exagerado" e "Não Foi Acaso". E viralizou no TikTok cantando "Quero te encontrar". Veja o vídeoe fotos do encontro musical.
NOS ALPES FRANCESES
A empresária Renata França e a amiga, Wendy Verjovsk, decidiram trocar o calor do verão capixaba pelo charme do inverno europeu. Ao lado do filho de Renata, Antonio, e da família de Wendy, o grupo aproveitou a temporada em Courchevel, badalada estação de esqui localizada nos Alpes Franceses. O roteiro incluiu ainda dias especiais em Paris. Crédito: Divulgação
Cais das Artes
O secretário de Cultura do ES Fabrício Noronha convida para o início da Temporada de Abertura do Cais das Artes, nesta quinta-feira (29), com o evento Sons do Cais, a partir das 17h30. Será um fim de tarde de celebração, com shows de Vanessa da Mata e Casaca. Em breve, serão abertos o museu e o teatro.
Sephora em Vix
A Sephora abre as portas no dia 6 de fevereiro, no Shopping Vitória, na nova Ala Parque. A chegada da rede reforça a consolidação da região como polo do mercado de beleza e lifestyle.
Em NYC
Carolina Neves embarca mais uma vez para Nova York, onde participa da NY NOW, uma das mais exclusivas feiras dos Estados Unidos nos segmentos de arte e design. Realizado de 1º a 3 de fevereiro de 2026, no Javits Center, o evento reúne marcas autorais selecionadas e compradores de alto padrão de todas as partes do mundo. Convidada novamente a integrar o seleto grupo de expositores, a joalheria capixaba apresenta seus novos lançamentos e leva à feira o sucesso da recente coleção Linea
Happy Taj
A Grand Construtora já está recebendo novamente para o seu tradicional Happy Taj. O happy hour das quintas-feiras revela todos os detalhes do Taj Home Resort, incluindo os decorados que já estão em suas respectivas torres.
EM ROMA
Patricia, Victoria, Bernardo e Léo de Castro: visita em família ao Coliseu, em Roma. Crédito: Arquivo pessoal
Quem ama o Carnaval já está pensando no look perfeito para arrasar na folia. Esse é o momento para soltar a criatividade e experimentar tendências que tem tudo a ver com a energia momesco. Na Casa Malê, de Silvana Araújo, o Carnaval 2026 chega no dia 2 de fevereiro com o lançamento de uma coleção para temporada, com muitas cores, muito brilho e atitude através de peças. A Malê também será o endereço de Vila Velha para as cabeças da Miss Girassol, celebrando as formas de viver a megafesta: desde o Baile Secreto, de Maria Sanz e Luciana Almeida, passando pelos desfiles das escolas de samba de Vitória aos tradicionais blocos de rua do Carnaval oficial.
ANIVERSÁRIO
A aniversariante Dayana Barroso e Juninho Santos: celebrando 40 anos, ao som de Mari Antunes do Babado Novo, no Le Buffet Lounge. Crédito: Cloves Louzada
