Cantora e guitarrista Júlia Smith faz show para convidados vip em Vitória

Moda e Carnaval

Quem ama o Carnaval já está pensando no look perfeito para arrasar na folia. Esse é o momento para soltar a criatividade e experimentar tendências que tem tudo a ver com a energia momesco. Na Casa Malê, de Silvana Araújo, o Carnaval 2026 chega no dia 2 de fevereiro com o lançamento de uma coleção para temporada, com muitas cores, muito brilho e atitude através de peças. A Malê também será o endereço de Vila Velha para as cabeças da Miss Girassol, celebrando as formas de viver a megafesta: desde o Baile Secreto, de Maria Sanz e Luciana Almeida, passando pelos desfiles das escolas de samba de Vitória aos tradicionais blocos de rua do Carnaval oficial.