Silva anima a temporada de verão 2026 com showzão em Vitória; fotos

Carnaval 2026: Nuvem lança collab com Mari Bridi

O Carnaval 2026 se aproxima e Vitória é a capital do país que abre a folia no próximo dia 6 de fevereiro. A empresária Rachel Pires traz novamente toda a sua criatividade à frente da Nuvem Sublimação e traz a coleção “Compasso – Cena. Cor. Ritmo”, em collab com a atriz e influenciadora, Maria Bridi, que está no elenco da atual novela da Globo, “Êta Mundo Melhor” e, é filha da jornalista Sônia Bridi. A coleção une arte, movimento e expressão em estampas cheias de identidade, com peças como lenço, blusa, vestido, saia, pochete e calças em estampas exclusivas. Inspirada no universo do circo, da cena artística e da energia vibrante da folia, “Compasso” nasce do movimento que se repete, das formas que dançam aos olhos e das cores que entram em cena como música. “Listras, círculos, estrelas e geometrias vibram em alegria e liberdade”, explica Rachel.