Silva anima a temporada de verão 2026 com showzão em Vitória; fotos

Vitória
Publicado em 28/01/2026 às 04h00
Silva no Na Vista

Silva cantou hits no Na Vista, Enseada do Suá, Vitória. Crédito: Monique Janut

Verão com Silva

Giulia e Lilian Moussallem, Victor Mezadri e Fábio Pacheco receberam no Na Vista uma noite marcada por clima de verão e casa cheia com o show do cantor Silva, que lotou o espaço na Enseada do Suá. O artista capixaba apresentou em Vitória a turnê “Silva – Temporada de Verão” e embalou o público com um repertório vibrante, reunindo sucessos da carreira e clássicos da música brasileira. O evento reuniu diversos nomes da cena social de Vitória. Veja as fotos!

FÉRIAS

Os sócios Caio Adrião e Vitor Guedes

Os sócios Caio Adrião e Vitor Guedes em uma pausa refrescante na Gelato Borelli Vitória - franquia que comandam e que anda em ritmo frenético. Caio segue para Salvador no início de fevereiro e Vitor para o Rio de Janeiro neste final de semana para uns dias de descanso. Crédito: Divulgação

Carnaval 2026: Nuvem lança collab com Mari Bridi

O Carnaval 2026 se aproxima e Vitória é a capital do país que abre a folia no próximo dia 6 de fevereiro. A empresária Rachel Pires traz novamente toda a sua criatividade à frente da Nuvem Sublimação e traz a coleção “Compasso – Cena. Cor. Ritmo”, em collab com a atriz e influenciadora, Maria Bridi, que está no elenco da atual novela da Globo, “Êta Mundo Melhor” e, é filha da jornalista Sônia Bridi. A coleção une arte, movimento e expressão em estampas cheias de identidade, com peças como lenço, blusa, vestido, saia, pochete e calças em estampas exclusivas. Inspirada no universo do circo, da cena artística e da energia vibrante da folia, “Compasso” nasce do movimento que se repete, das formas que dançam aos olhos e das cores que entram em cena como música. “Listras, círculos, estrelas e geometrias vibram em alegria e liberdade”, explica Rachel.

Foto: A empresária Rachel Pires e a atriz e influenciadora, Maria Bridi

Fotografia: Tiago Marcarin

EM CONCEIÇÃO DA BARRA

Marcos Rogério Calazans, empresário, Tati Beccalli, secretária de Turismo de Conceição da Barra, Adail Sampaio, diretor do Bloco Pararai

Foi dada a largada para as comemorações dos 40 anos do Bloco Para Rai, no último final de semana, em Conceição da Barra. Na foto: Marcos Rogério Calazans, empresário, Tati Beccalli, secretária de Turismo de Conceição da Barra, Adail Sampaio, diretor do Bloco Pararai. Crédito: Divulgação

Juliana Braz. Isadora Menezes Santos
Lançamento

Juliana Braz Canedo em noite de lançamento do novo Taos na Vitoriawagen.

Para gestantes

Referência em obstetrícia, Alice Schultes acaba de inaugurar um novo espaço de cuidado integral para gestantes em Vitória. A médica irá receber colegas, amigos e familiares nesta quinta-feira para um brinde de inauguração, em Santa Lúcia.

Partiu, Havaí!

Depois de vencer uma das competições mais desafiadoras do bodyboarding brasileiro, nas bancadas de pedra do Pico D2, em Vila Velha, Bianca Simões agora se prepara para enfrentar outro tipo de desafio extremo: as ondas de recife raso de Pipeline, no Havaí. A atleta foi convidada para competir no campeonato internacional que reúne nomes de destaque da modalidade, entre 20 de fevereiro e 5 de março.

Filantropia

Por meio do Instituto Aegea, a companhia apoiou o Mês da Filantropia Negra, iniciativa promovida pelo GIFE. O debate sobre investimento social privado dialoga com a atuação da empresa em territórios onde o saneamento é vetor de desenvolvimento, como ocorre nas cidades capixabas atendidas em parceria com a Cesan.

Baile de Gala

O grande ponto alto da Semana de Formatura da Turma 27 de Medicina da UVV será o Baile de Gala, que acontece neste sábado (31), no Steffen Centro de Eventos, para mais de dois mil convidados. A produção completa da Semana de Formatura é de Vagner Loppes.

