Lauana Prado encerra a temporada de shows do verão 2026 em Guarapari

Lauana Prado, 36 anos de idade, se apresentou no Multiplace Mais, em Guarapari, e afirmou estar confiante de que o ano de 2026 será muito bom. Grávida pela primeira vez, a cantora levantou o público com seus hits. Crédito: PhotoLife
Até 2027!
O Verão 2026 do Multiplace Mais chegou ao fim. Foram dez noites intensas, com casa cheia, público diverso e uma programação que reuniu diferentes estilos musicais, reafirmando o Mais como um dos principais palcos do entretenimento no Espírito Santo. A última noite teve clima de emoção do início ao fim. Coube a cantora Lauana Prado o encerramento da temporada, entregando um show carregado de sensibilidade e conexão com o público. Aos 36 anos, ela comemora a primeira gravidez.
O Verão 2026 do Multiplace Mais chegou ao fim. Foram dez noites intensas, com casa cheia, público diverso e uma programação que reuniu diferentes estilos musicais, reafirmando o Mais como um dos principais palcos do entretenimento no Espírito Santo. A última noite teve clima de emoção do início ao fim. Coube a cantora Lauana Prado o encerramento da temporada, entregando um show carregado de sensibilidade e conexão com o público. Aos 36 anos, ela comemora a primeira gravidez.
ALMOÇO
Valdecir Torezani, Eduardo Fontes e José Luiz Kfuri: almoço de encerramento do Fórum de Desenvolvimento Imobiliário, promovido pelo Cresci, em parceria com Ademi, Sinduscon e OAB, na Fazenda Miguel, em Vila Velha, no sábado (24). Crédito: Cloves Louzada
Terceiro Setor
Projetos sociais, impacto e planejamento para os próximos anos entram em pauta no Café, Projetos & Terceiro Setor de 2026. O painel contará com Luciene Sena, superintendente executiva da ACACCI, além de representantes da Associação Amigos da Justiça e do Grupo Águia Branca. Evento gratuito, nesta terça-feira (27), no Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi.
Prêmio
A Javé Construtora acaba de conquistar o primeiro lugar do Prêmio Prevision 2025, uma das mais relevantes certificações brasileiras em excelência em Planejamento e Gestão de Obras. O reconhecimento é concedido pela Prevision, plataforma líder no país em planejamento de obras, e destaca empresas que atingem alto nível de maturidade, precisão e eficiência na condução de seus empreendimentos.
Folia
Dora e Laura Daher recebem Laila Castiglione para apresentar a sua coleção Carna Miss 2026, acessórios de carnaval feitos à mão by Miss Girassol, nesta quarta-feira (28), na Vila Dora Daher, a partir das 15h.
Diretoria
A CDL Jovem Vitória anuncia a chegada de Suzana Bremenkamp à vice-presidência da entidade, passando a atuar ao lado da presidente Daiani Lavino. A nova composição da diretoria reforça o compromisso da CDL Jovem com o fortalecimento do empreendedorismo, a inovação e a formação de lideranças que contribuem ativamente para o desenvolvimento do comércio capixaba.
Leon Sayegh e Rachel Máximo, proprietários da Rede Wellness Club, trocaram o calor do verão capixaba pelo inverno europeu. Ao lado do filho Francisco, embarcaram há duas semanas em uma eurotrip que já passou por Torino e Londres. A temporada tem sido marcada por experiências culturais e momentos especiais em família, registrando momentos inesquecíveis.
NA ENSEADA DO SUÁ
A cirurgiã-dentista Larissa Pavesi, com 18 anos de experiência e referência na área, ampliou ainda mais seu atendimento e comemora “10 +1”. Na foto: Larissa Pavesi com Vinicius Fardin e Thulio Vago. Crédito: Thuanny Louzada
Na Praia do Suá
Com projeto arquitetônico de Lucas Weber e interiores assinados por Priscila Braum, o lançamento da Empar Incorporadora na Praia do Suá traz o conceito de moradia inteligente, com unidades de um e dois quartos, além de estúdios, pensadas para diferentes perfis de público e para o investidor que busca rentabilidade e liquidez. A diretora da empresa, Camila Menezes, explica que o empreendimento foi pensando para atender as novas demandas habitacionais, com mini market — ideal para compras rápidas —, bicicletário com ferramentas compartilhadas, espaço delivery e estações de recarga para veículos elétricos, de uso compartilhado e tarifação individualizada.
A 20ª edição do Disruption, evento da Enjoy – Escola de Negócios para empresários marcou um novo capítulo na história do encontro ao consolidar o Disruption Summer Summit como um espaço onde estratégia encontra vivência real. Realizado em clima de verão, Wander Miranda, reuniu grandes empresários capixabas em um dia de imersão intensa, com conteúdos profundos, experiências sensoriais e decisões práticas. Empresários de norte a sul do ES e de outros Estados do país participaram do evento. Eurípedes Pedrinha, Diretor Técnico do Sebrae/ES, Lucas Izoton, empresário, já foi presidente da Findes e vice-presidente da CNI, Aluisio Sarlo, Diretor de expansão da RE/MAX Espírito Santo, foram alguns que marcaram presença. Na foto: Ruanne Guimarães, Wander Miranda e Danielle Bonfa
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível