Lauana Prado encerra a temporada de shows do verão 2026 em Guarapari

O Verão 2026 do Multiplace Mais chegou ao fim. Foram dez noites intensas, com casa cheia, público diverso e uma programação que reuniu diferentes estilos musicais, reafirmando o Mais como um dos principais palcos do entretenimento no Espírito Santo. A última noite teve clima de emoção do início ao fim. Coube a cantora Lauana Prado o encerramento da temporada, entregando um show carregado de sensibilidade e conexão com o público. Aos 36 anos, ela comemora a primeira gravidez.

O Verão 2026 do Multiplace Mais chegou ao fim. Foram dez noites intensas, com casa cheia, público diverso e uma programação que reuniu diferentes estilos musicais, reafirmando o Mais como um dos principais palcos do entretenimento no Espírito Santo. A última noite teve clima de emoção do início ao fim. Coube a cantora Lauana Prado o encerramento da temporada, entregando um show carregado de sensibilidade e conexão com o público. Aos 36 anos, ela comemora a primeira gravidez.