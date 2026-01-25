RR Entrevista Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro: "O Camarote Vix é o mais desejado do Sambão"

Renata Rasseli entrevista Mateus Carvalho (preto) e Márcio Ribeiro, a dupla que comanda a BOOA Produções. Crédito: Fernando Madeira

À frente da BOOA Produções, nascida em 2015, Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro se preparam para a maratona de eventos, shows e festivais de 2026. A primeira entrega da dupla será o Camarote Vix, o mais tradicional e desejado do Sambão do Povo, que chega à sua 9ª edição e retoma sua parceria com a Rede Gazeta. A dupla é convidada deste domingo (25) no RR Entrevista.

Logo depois da folia capixaba, Mateus e Márcio entram nos preparativos da segunda edição do Vibra Rock, no dia 2 de maio, na Praça do Papa. O evento, que terá Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquíni, faz parte das comemorações de 50 anos da TV Gazeta

Trajetória da BOOA

A BOOA nasceu em 2015 e deu seus primeiros passos com a criação da festa Outros 500, que rapidamente se tornou um fenômeno em Vitória, com quatro edições realizadas. O projeto se destacou por sua proposta inovadora, pela criação das Embaixadoras - influenciadoras super VIPs -e pela entrega de kits criativos com marcas premium como Sephora, Carolina Herrera, entre outras, elevando o padrão de experiência em eventos no Espírito Santo.

Ao longo de sua trajetória, a dupla passou a assinar projetos de grande alcance, entre eles, o Tardezinha com Thiaguinho, Vibra Rock Brasil, Sorriso Maroto As Antigas, Verão de BOOA e Me Leva Festival.

A empresa também marcou presença na história da música nacional ao realizar, em Vitória, a gravação de três DVDs: Axé 90 Graus, em 2018, com nomes como Durval, Saulo, Reinaldo, Ninha e Tatau; Bom Gosto, em 2019, com participações de Péricles, Turma do Pagode e É o Tchan; e Thiago Martins, em 2025.

Grandes nomes da música brasileira, como Lulu Santos, Capital Inicial, Samuel Rosa, Humberto Gessinger, Os Paralamas do Sucesso, Frejat, também fazem parte do porfólio da empresa de entretenimento.

Lançamento do Camarote Vix





Aylton Dadalto, Tainá Coutinho e Mateus Carvalho . Bruno Menezes





Renata Rasseli, Adriana Jenner e Bruno Araújo . Bruno Menezes





Rachel Pires e Mari Bridi . Bruno Menezes





Rachel Pires e Mari Bridi . Bruno Menezes





Mariana Perini e Renata Rasseli . Bruno Menezes





Tharsis de Souza e Gabriela Laranja . Bruno Menezes





Marcio Ribeiro, Mariana Perini e Mateus Carvalho . Bruno Menezes





Maria Volpini, Renata Rasseli e Thayná Bahia . Bruno Menezes





Mariana Perini, Renata Rasseli, Gabriela Laranja, Thayná Bahia, Maria Volpini, Tharsis de Souza, Philipe Ferreira e Bruno Araújo . Bruno Menezes





Andy Bonella, Caio Rocha e Gean Clarindo . Bruno Menezes





Julia Teixeira e Kaiky Plaster . Bruno Menezes





Stephany Pim e Licia Tovar . Bruno Menezes

