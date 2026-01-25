  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

RR Entrevista Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro: "O Camarote Vix é o mais desejado do Sambão"

Vitória
Publicado em 25/01/2026 às 04h00
Vibra Rock

Renata Rasseli entrevista Mateus Carvalho (preto) e Márcio Ribeiro, a dupla que comanda a BOOA Produções. Crédito: Fernando Madeira

À frente da BOOA Produções, nascida em 2015, Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro se preparam para a maratona de eventos, shows e festivais de 2026. A primeira entrega da dupla será o Camarote Vix, o mais tradicional e desejado do Sambão do Povo, que  chega à sua 9ª edição e retoma sua parceria com a Rede Gazeta. A dupla é convidada deste domingo (25) no RR Entrevista. 

Logo depois da folia capixaba, Mateus e Márcio entram nos preparativos da segunda edição do Vibra Rock, no dia 2 de maio, na Praça do Papa. O evento, que terá Paulo Ricardo, Capital Inicial e Biquíni, faz parte das comemorações de 50 anos da TV Gazeta

Trajetória da BOOA

A BOOA nasceu em 2015 e deu seus primeiros passos com a criação da festa Outros 500, que rapidamente se tornou um fenômeno em Vitória, com quatro edições realizadas. O projeto se destacou por sua proposta inovadora, pela criação das Embaixadoras - influenciadoras super VIPs -e pela entrega de kits criativos com marcas premium como Sephora, Carolina Herrera, entre outras, elevando o padrão de experiência em eventos no Espírito Santo.

Ao longo de sua trajetória, a  dupla passou a assinar projetos de grande alcance, entre eles, o Tardezinha com Thiaguinho, Vibra Rock Brasil, Sorriso Maroto As Antigas, Verão de BOOA e Me Leva Festival. 

A empresa também marcou presença na história da música nacional ao realizar, em Vitória, a gravação de três DVDs: Axé 90 Graus, em 2018, com nomes como Durval, Saulo, Reinaldo, Ninha e Tatau; Bom Gosto, em 2019, com participações de Péricles, Turma do Pagode e É o Tchan; e Thiago Martins, em 2025.

Grandes nomes da música brasileira, como Lulu Santos, Capital Inicial, Samuel Rosa, Humberto Gessinger, Os Paralamas do Sucesso, Frejat,  também fazem parte do porfólio da empresa de entretenimento. 

Lançamento do Camarote Vix

Aylton Dadalto, Tainá Coutinho e Mateus Carvalho
Aylton Dadalto, Tainá Coutinho e Mateus Carvalho. Bruno Menezes
Renata Rasseli, Adriana Jenner e Bruno Araújo
Renata Rasseli, Adriana Jenner e Bruno Araújo. Bruno Menezes
Rachel Pires e Mari Bridi
Rachel Pires e Mari Bridi. Bruno Menezes
Rachel Pires e Mari Bridi
Rachel Pires e Mari Bridi. Bruno Menezes
Mariana Perini e Renata Rasseli
Mariana Perini e Renata Rasseli. Bruno Menezes
Tharsis de Souza e Gabriela Laranja
Tharsis de Souza e Gabriela Laranja. Bruno Menezes
Marcio Ribeiro, Mariana Perini e Mateus Carvalho
Marcio Ribeiro, Mariana Perini e Mateus Carvalho. Bruno Menezes
Maria Volpini, Renata Rasseli e Thayná Bahia
Maria Volpini, Renata Rasseli e Thayná Bahia. Bruno Menezes
Mariana Perini, Renata Rasseli, Gabriela Laranja, Thayná Bahia, Maria Volpini, Tharsis de Souza, Philipe Ferreira e Bruno Araújo
Mariana Perini, Renata Rasseli, Gabriela Laranja, Thayná Bahia, Maria Volpini, Tharsis de Souza, Philipe Ferreira e Bruno Araújo. Bruno Menezes
Andy Bonella, Caio Rocha e Gean Clarindo
Andy Bonella, Caio Rocha e Gean Clarindo. Bruno Menezes
Julia Teixeira e Kaiky Plaster
Julia Teixeira e Kaiky Plaster. Bruno Menezes
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar. Bruno Menezes
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar
Stephany Pim e Licia Tovar

Veja também

Mateus Carvalho, Luciano Forrechi, Pedro Paulo Moyses e Marcio Ribeiro
Veja como foi o "esquenta" para o Camarote Vix no Carnaval de Vitória
Mateus Carvalho e Marcio Ribeiro
Camarote Vix esquenta para o Carnaval de Vitória com programação especial

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval de Vitória Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível