Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Tardezinha: Thiaguinho e Belo levam multidão ao Kleber Andrade

Publicado em
05 mai 2025 às 15:36
Thalita Lucas, Thiaguinho e Mateus Carvalho
Thalita Lucas, Thiaguinho e Mateus Carvalho Crédito: Adriano Oliveira
O Espírito Santo foi o terceiro estado a receber a nova turnê da Tardezinha, neste sábado (03), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com mais de cinco horas de duração, Thiaguinho cantou seus grandes sucessos e também releituras de sucessos de outros artistas, indo do pagode ao axé.
No palco, Thiaguinho recebeu Belo como convidado especial, e, juntos encantaram o público presente com um repertório repleto de sucessos consagrados, incluindo clássicos como “Farol das Estrelas”, “Desafio”, “Derê” e, especialmente, os sucessos românticos.
Show de Thiaguinho no Kleber Andrade
 Thiaguinho e Belo no palco do Kleber Andrade Crédito: BS Fotografias
Em 2025, a turnê da Tardezinha celebra 10 anos de sucesso e vai percorrer 26 cidades brasileiras e internacionais. Thiaguinho, comemorou a marca histórica e destacou o impacto positivo do público, que vem se renovando ao longo dos anos. "10 anos é um número muito bonito. Enquanto artista da Tardezinha, sinto a renovação de público que acontece na minha vida ao longo do tempo e percebo muitos jovens nos meus shows. É muito gostoso ver essa mistura de gerações. Ao mesmo tempo que tem pessoas de 18 anos, tem um casal de 50. Essa mistura faz com que eu também tenha que me reinventar musicalmente", afirmou Thiaguinho.
A Aquarius e a Booa assinaram a produção local do evento.
Márcio Ribeiro, Mateus Carvalho, Thiaguinho, Marina e Toninho Boechat
Márcio Ribeiro, Mateus Carvalho, Thiaguinho, Marina e Toninho Boechat Crédito: Adriano Oliveira
Rafael Zulu
Rafael Zulu Crédito: BS Fotografias
Carol Peixinho
Carol Peixinho Crédito: BS Fotografias
Show de Thiaguinho no Kleber Andrade
DCIM\102MEDIA\DJI_0015.JPG Crédito: BS Fotografias
Show de Thiaguinho no Kleber Andrade
Show de Thiaguinho no Kleber Andrade Crédito: BS Fotografias

Veja Também

Cantor Thiaguinho confirma "Tardezinha" em 2023 no ES

Tardezinha no ES: Thiaguinho recebe Belo como convidado especial

Em show no ES, cantor Thiaguinho participa de quiz musical de HZ

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Música Coluna Social Thiaguinho
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança