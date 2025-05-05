Tardezinha: Thiaguinho e Belo levam multidão ao Kleber Andrade

Em 2025, a turnê da Tardezinha celebra 10 anos de sucesso e vai percorrer 26 cidades brasileiras e internacionais. Thiaguinho, comemorou a marca histórica e destacou o impacto positivo do público, que vem se renovando ao longo dos anos. "10 anos é um número muito bonito. Enquanto artista da Tardezinha, sinto a renovação de público que acontece na minha vida ao longo do tempo e percebo muitos jovens nos meus shows. É muito gostoso ver essa mistura de gerações. Ao mesmo tempo que tem pessoas de 18 anos, tem um casal de 50. Essa mistura faz com que eu também tenha que me reinventar musicalmente", afirmou Thiaguinho.