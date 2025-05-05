Tardezinha: Thiaguinho e Belo levam multidão ao Kleber Andrade

O Espírito Santo foi o terceiro estado a receber a nova turnê da Tardezinha,
neste sábado (03), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com mais de cinco horas de duração, Thiaguinho cantou seus grandes sucessos e também releituras de sucessos de outros artistas, indo do pagode ao axé.
No palco, Thiaguinho recebeu Belo como convidado especial, e, juntos encantaram o público presente com um repertório repleto de sucessos consagrados, incluindo clássicos como “Farol das Estrelas”, “Desafio”, “Derê” e, especialmente, os sucessos românticos.
Em 2025, a turnê da Tardezinha celebra 10 anos de sucesso e vai percorrer 26 cidades brasileiras e internacionais. Thiaguinho, comemorou a marca histórica e destacou o impacto positivo do público, que vem se renovando ao longo dos anos. "10 anos é um número muito bonito. Enquanto artista da Tardezinha, sinto a renovação de público que acontece na minha vida ao longo do tempo e percebo muitos jovens nos meus shows. É muito gostoso ver essa mistura de gerações. Ao mesmo tempo que tem pessoas de 18 anos, tem um casal de 50. Essa mistura faz com que eu também tenha que me reinventar musicalmente", afirmou Thiaguinho.
A Aquarius e a Booa assinaram a produção local do evento.