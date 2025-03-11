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Atração revelada

Tardezinha no ES: Thiaguinho recebe Belo como convidado especial

Dono de hits como “Farol das Estrelas”, “Desafio” e “Derê”, Belo já dividiu o palco com Thiaguinho em outras edições da Tardezinha
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Março de 2025 às 11:32

Belo é o convidado especial do Tardezinha no ES
Belo é o convidado especial do Tardezinha no ES Crédito: Luana Tayze
A espera acabou! O cantor Belo será o convidado de honra da Tardezinha no Espírito Santo. A aguardada nova temporada do projeto do cantor Thiaguinho acontece no dia 3 de maio, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Os ingressos já estão à venda através do site oficial do evento.
Dono de hits como “Farol das Estrelas”, “Desafio” e “Derê”, Belo já dividiu o palco com Thiaguinho em outras edições da Tardezinha e sempre emociona o público com seus sucessos românticos. A expectativa para essa nova apresentação conjunta é alta, especialmente porque ambos os artistas são ícones do samba e muito queridos no estado.
Belo é o convidado especial do Tardezinha no ES
Belo é o convidado especial do Tardezinha no ES Crédito: Luana Tayze

TURNÊ COMEMORATIVA DE 10 ANOS

Em 2025, a Tardezinha completa uma década e ganha uma turnê especial, passando por 26 cidades brasileiras e internacionais. Pela primeira vez, o projeto será levado para países como Angola, Austrália, Estados Unidos e Portugal, além de percorrer diversas capitais e grandes cidades do Brasil. Vitória será a terceira cidade a receber a nova temporada, e a organização promete um evento ainda maior e mais estruturado do que as edições anteriores.
Thiaguinho celebra o marco de 10 anos da Tardezinha e a diversidade do público que acompanha o projeto. “A renovação de público é algo incrível. Vejo muitos jovens nos shows, mas também uma mistura de gerações. Ao mesmo tempo que tem pessoas de 18 anos, tem um casal de 50. Isso me desafia a me reinventar musicalmente”, destaca o cantor.

SERVIÇO

  • Tardezinha
  • Atrações: Thiaguinho e part. Belo
  • Data: 03 de maio, sábado
  • Abertura dos portões: 15h
  • Local: Estádio Kleber Andrade: Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá – Vitória/ES
  • Classificação: 18 anos (16 e 17 anos podem entrar acompanhados de responsáveis)

  • INGRESSOS
  • ARQUIBANCADA
  • 2º Lote: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia e solidária)

  • PISTA
  • 3º Lote: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia e solidária)

  • PISTA PREMIUM
  • 4º Lote: R$ 360 (inteira) e R$ 190 (meia e solidária)

  • PONTOS DE VENDA
  • Online: Bilheteria Digital
  • Ingresso sujeito a taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.
  • Para os ingressos meia solidária é obrigatório doação de 2kg de alimentos.

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