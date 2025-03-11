Tardezinha no ES: Thiaguinho recebe Belo como convidado especial

Belo é o convidado especial do Tardezinha no ES Crédito: Luana Tayze

A espera acabou! O cantor Belo será o convidado de honra da Tardezinha no Espírito Santo. A aguardada nova temporada do projeto do cantor Thiaguinho acontece no dia 3 de maio, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Os ingressos já estão à venda através do site oficial do evento.

Dono de hits como “Farol das Estrelas”, “Desafio” e “Derê”, Belo já dividiu o palco com Thiaguinho em outras edições da Tardezinha e sempre emociona o público com seus sucessos românticos. A expectativa para essa nova apresentação conjunta é alta, especialmente porque ambos os artistas são ícones do samba e muito queridos no estado.

Belo é o convidado especial do Tardezinha no ES Crédito: Luana Tayze

TURNÊ COMEMORATIVA DE 10 ANOS

Em 2025, a Tardezinha completa uma década e ganha uma turnê especial, passando por 26 cidades brasileiras e internacionais. Pela primeira vez, o projeto será levado para países como Angola, Austrália, Estados Unidos e Portugal, além de percorrer diversas capitais e grandes cidades do Brasil. Vitória será a terceira cidade a receber a nova temporada, e a organização promete um evento ainda maior e mais estruturado do que as edições anteriores.

Thiaguinho celebra o marco de 10 anos da Tardezinha e a diversidade do público que acompanha o projeto. “A renovação de público é algo incrível. Vejo muitos jovens nos shows, mas também uma mistura de gerações. Ao mesmo tempo que tem pessoas de 18 anos, tem um casal de 50. Isso me desafia a me reinventar musicalmente”, destaca o cantor.

SERVIÇO