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Está de volta

Thiaguinho traz Tardezinha para a Praça do Papa, em Vitória; vendas começam nesta segunda (7)

Famoso projeto do pagodeiro chega na capital capixaba no dia 8 de abril de 2023. As vendas para o público em geral inciam ao meio-dia
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 11:04

Thiaguinho traz Tardezinha para a Praça do Papa, em Vitória, no dia 8 de abril
Thiaguinho traz Tardezinha para a Praça do Papa, em Vitória, no dia 8 de abril Crédito: Felipe Lima/Divulgação
“Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha”. É ao som desse grande hit do cantor Diogo Nogueira que o capixaba já pode se preparar para o tão esperado show “Tardezinha”, do cantor Thiaguinho. O evento, que foi criado há mais de 6 anos, retorna com uma nova edição em 2023. E Vitória será a segunda cidade do Brasil a receber o projeto, que estreia no Rio de Janeiro. No dia 8 de abril, o pagodeiro promete agitar a Praça do Papa, em Vitória.
A venda dos ingressos começa nesta segunda-feira (7), através do site Bilheteria Digital.  Essa primeira etapa ficará disponível por 72 horas corridas, com término na quinta-feira (10). O início das vendas para o público em geral está marcado para começar ao meio-dia. Mas quem realizou o pré-cadastro anteriormente, poderá adquirir as entradas a partir das 10h, duas horas antes da abertura oficial. Os valores não foram anunciados.
Thiaguinho na série 'Tardezinha', disponível no Globcoplay
Thiaguinho na série 'Tardezinha', disponível no Globcoplay Crédito: Twitter/@thiaguinhocomth
Além da capital do Espírito Santo, o projeto musical passará por outras 24 cidades do Brasil. Entre elas, Teresina (PI), Maceió (AL), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Belém (PA). O retorno da Tardezinha foi anunciado em setembro deste ano, através de uma live entre Thiaguinho e o ator e empresário Rafael Zulu, sócio da festa. Neymar, Gabriel Medina, os jogadores Thiago Silva, Vinícius Júnior e Bruninho também participaram da live.
Em um vídeo de divulgação, o cantor relembrou o show de encerramento do projeto, realizado no dia 15 de dezembro de 2019, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O anúncio da volta da Tardezinha deixou muitos fãs capixabas do pagodeiro animados para curtir o melhor da música brasileira, uma vez que o show é marcado por clássicos do samba e do pagode lançados nas décadas de 1990 e 2000.
“Já estou com a roupa de ir”, disse um seguidor. “Digitando com os pés, porque estou aplaudindo com as mãos”, brincou outra internauta. “Coração chega a errar as batidas”, escreveu uma admiradora de Thiaguinho.
Em outubro, Thiaguinho participou do programa Altas Horas (TV Globo). Na ocasião, ele falou sobre o retorno do projeto, que recentemente ganhou um documentário no Globoplay. “É tão gostoso saber, e poder anunciar, que vamos estar juntos de novo. Gritar a frase: ‘senhoras e senhores, essa é a Tardezinha!’ Vai ser uma alegria sem fim. Muita gente pediu esse retorno e isso me deixa lisonjeado demais. Vamos cantar muito juntos e criar aquela vibe surreal que só esse projeto tem. Vai ser a maior turnê da história da Tardezinha”, revelou o artista.

NEYMAR E GABRIEL JESUS NA TARDEZINHA NO ES

Neymar e Gabriel Jesus já marcaram presença em uma das passagens do projeto pelo Espírito Santo. Em um vídeo compartilhado no Instagram, o jogador do Paris Saint-Germain aparece dando uma 'palinha' em cima do palco. Além deles, o ator Rafael Zulu e o empresário capixaba Marcus Buaiz, ex-marido da cantora Wanessa Camargo, também compareceram ao show, que aconteceu em junho de 2017, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.

SERVIÇO

  • TARDEZINHA VITÓRIA
  • Quando: 8 de abril de 2023
  • Onde: Praça do Papa - Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: a partir das 10h para quem realizou o pré-cadastro / A venda para o público em geral começa a partir do meio-dia 
  • Pontos de venda: site Bilheteria Digital

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