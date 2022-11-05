Claudia Leitte é vaiada durante show na Bahia e foliões puxam jingle de ‘Lula’

Claudia Leitte é vaiada durante show em Salvador Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Claudia Leitte segue tendo dificuldades com o público por conta de seu posicionamento político. A cantora foi vaiada por foliões, nesta sexta-feira (4), durante seu show na Micareta Salvador, na Bahia. O motivo das vaias seria o fato da artista ser apontada como eleitora de Jair Bolsonaro (PL). Eles também cantaram o jingle de campanha do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Olê Olê Olê Olá… Lula Lula”, gritavam.



É bom de ver em todos os ângulos hahahaha a gata tá se mordendo por dentro pic.twitter.com/RvUf3VyPRY — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) November 5, 2022

Claudia começou a cantar a música "Chame Gente”, quando parte do público se manifestou politicamente. Vários internautas compartilharam o episódio nas redes sociais, onde é possível ver a reação da cantora. Diante da situação desconfortável, a artista interrompeu o show e tentou conversar com os fãs.

“Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem", disse Claudia ao som de vaias.

As imagens do show repercutiram na internet e renderam diversos comentários. “A cara de desgosto da mona”, escreveu um perfil. “A cara da ‘milk’ para o povo gritando Lula, épico”, disse outro. “Ela nem disfarça. Só não abre o bico porque não segura os b.o. Sempre vaiada e sempre uma vergonha”, pontuou um seguidor.

ela nem disfarça. só n abre o bico pq n segura os b.o. sempre vaiada e sempre uma vergonha. — JIGGA (monday I'm overrated, tuesday on my dick) (@tiredofshame) November 5, 2022

O evento, que segue até domingo (6), vai contar com shows de Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Ludmilla, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Gloria Groove e Aline Rosa, todas apoiadoras do candidato Lula. Vale lembrar que Leitte já havia sido boicotada pelo público LGBTQIA+ por conta de sua apresentação na Micareta Salvador. O motivo da revolta dos foliões seria o fato da cantora ter seguido nas redes sociais o pastor André Valadão, apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

POLÊMICAS

“Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos”, escreveu a artista no Twitter.

Gente, os stories que postei n têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos… — Claudia Leitte? (@ClaudiaLeitte) September 14, 2022