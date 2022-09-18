Clima de quero mais: Claudia Leitte e Harmonia do Samba agitam segunda noite do Vital

Com um macacão de vinil preto, Claudia Leitte arrasou em sua apresentação no Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

O segundo dia do Vital 2022 - na noite deste sábado (17) e madrugada de domingo (18) - continuou movimentado. Com apresentações da Banda Eva, Durval Lelys, Harmonia do Samba e Claudia Leitte nos trios elétricos, o Sambão do Povo, em Vitória, ganhou atmosfera de um legítimo carnaval soteropolitano.

Com o tempo mais firme e sem chuva, bem diferente do aguaceiro que caiu no primeiro dia de evento, os foliões conseguiram aproveitar melhor a micareta.

Nos intervalos da passagem do trio, os camarotes e espaços exclusivos contavam com apresentações de artistas e DJ’s. Diferentemente da sexta, só os foliões que compraram o Bloco do Vital 2022 conseguiram seguir o trio elétrico na pista do sambódromo.

A festa começou com Banda Eva e Durval Lelys no início da noite. As atrações levantaram o público e deram o tom do que viria acontecer no restante da folia.

Durval Lellys durante apresentação no Vital 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli

Em seguida, foi a vez do Harmonia do Samba entrar na passarela do Sambão. Pelo clima de despedida do vocalista Xanddy, que a partir de outubro deixará a banda para seguir carreira-solo, o artista não concedeu entrevistas durante a micareta, evitando falar sobre o assunto.

Desde 1998 o cantor está à frente do Harmonia do Samba. O Vital 2022 foi uma das últimas apresentações do grupo com essa composição. Por conta disso, o show do Harmonia foi um dos mais esperados da noite.

Em clima de despedida do Harmonia do Samba, Xanddy contagiou o público do Vital Crédito: Rodrigo Gavini

Sucessos como "Mandei meu cavaco chorar" e "Vem, Neném" foram entoados e celebrados pelos mais de 20 mil presentes no evento. A interação do vocalista com o Bloco do Vital era tanta, que rolou até pedido de músicas durante o show. O Harmonia do Samba fez uma apresentação animada, que vai ficar na memória de muito folião.

MUSA BAIANA

Fechando a edição de 2022 da micareta mais famosa do Espírito Santo, "Claudinha Bagunceira" - como brinca na sua música- começou a bagunçar o Vital por volta de 01h30 da madrugada deste domingo (18).

Vestida com um look matador, um macacão de vinil preto, bem no estilo "dominatrix", Claudia Leitte arrastou uma multidão de foliões por mais de duas horas no Sambão.

Uma multidão seguiu o trio elétrico de Cláudia Leitte no Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

Com um repertório diversificado de axé, pagode e brasilidades, além dos próprios sucessos, a artista deixava bem claro o quanto estava feliz em participar do retorno da micareta. "O Vital voltou, isso é bom pra mim e pra vocês", comemorou em cima do trio.