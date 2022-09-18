Segundo dia do Vital 2022 começa fervendo com clássicos de Durval Lelys

Trio com Durval Lelys é uma das atrações mais concorridas da segunda noite do Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

Parece que São Pedro atendeu as preces dos foliões do Vital 2022. Diferente do primeiro dia de micareta, em que as chuvas não deram trégua, no sábado (17) o tempo esteve firme durante o início da festa no Sambão do Povo, em Vitória.

A Banda Eva abriu os trabalhos no segundo dia. Atração presente nos dois dias - na sexta no Camarote Vix na Vista, e sábado no Bloco Vital -, o grupo baiano colocou a energia "no céu" com os clássicos do axé dos anos 1990 e 2000.

O axé da Banda Eva abriu a noite de sábado (17) do Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

O público começou a encher o Sambão e prestigiar a festa por volta das 18h. Duas horas e meia depois, foi a vez de Durval Lelys abrilhantar o Vital 2022.

Na época vocalista do grupo Asa de Águia, o artista esteve presente na primeira edição da micareta, em 1994. "É muita alegria, muita satisfação. Tenho orgulho de ter feito parte do primeiro Vital. E agora estou fazendo parte da primeira edição do retorno. É uma história toda que tenho pra contar", revelou.

Trio de Durval Lelys arrastou uma multidão no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

Em conversa com o "HZ", o artista prometeu mexer com o coração dos capixabas na apresentação. "Muita alegria, muito carnaval muito axé. Eles querem que eu os faça felizes, pularem, brincarem e eu vim aqui pra isso", afirmou.

E ele cumpriu. Não teve um que ficasse parado a cada axé tocado por Durvalino. "Bota pra ferver", "Quebra Aê, olha o Asa Aê” foram dois dos vários hinos que foram cantados a plenos pulmões pelos micareteiros neste sábado.

Ao som de clássicos do axé, prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, pegou carona no Trio de "Durvalino" Crédito: Rodrigo Gavini