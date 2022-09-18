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Alegria sem fim

Segundo dia do Vital 2022 começa fervendo com clássicos de Durval Lelys

Neste sábado (17), chuva deu uma trégua no início da festa no Sambão do Povo. Prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini chegou a "pegar carona" em um dos trios elétricos da noite
Bethania Miranda

Bethania Miranda

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 22:03

Trio com Durval Lelys é uma das atrações mais concorridas da segunda noite do Vital 2022
Trio com Durval Lelys é uma das atrações mais concorridas da segunda noite do Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
Parece que São Pedro atendeu as preces dos foliões do Vital 2022. Diferente do primeiro dia de micareta, em que as chuvas não deram trégua, no sábado (17) o tempo esteve firme durante o início da festa no Sambão do Povo, em Vitória.
A Banda Eva abriu os trabalhos no segundo dia. Atração presente nos dois dias - na sexta no Camarote Vix na Vista, e sábado no Bloco Vital -, o grupo baiano colocou a energia "no céu" com os clássicos do axé dos anos 1990 e 2000.
O axé da Banda Eva abriu a noite de sábado (17) do Vital 2022
O axé da Banda Eva abriu a noite de sábado (17) do Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
O público começou a encher o Sambão e prestigiar a festa por volta das 18h. Duas horas e meia depois, foi a vez de Durval Lelys abrilhantar o Vital 2022.
Na época vocalista do grupo Asa de Águia, o artista esteve presente na primeira edição da micareta, em 1994. "É muita alegria, muita satisfação. Tenho orgulho de ter feito parte do primeiro Vital. E agora estou fazendo parte da primeira edição do retorno. É uma história toda que tenho pra contar", revelou.
Trio de Durval Lelys arrastou uma multidão no Sambão do Povo
Trio de Durval Lelys arrastou uma multidão no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
Em conversa com o "HZ", o artista prometeu mexer com o coração dos capixabas na apresentação. "Muita alegria, muito carnaval muito axé. Eles querem que eu os faça felizes, pularem, brincarem e eu vim aqui pra isso", afirmou.
E ele cumpriu. Não teve um que ficasse parado a cada axé tocado por Durvalino. "Bota pra ferver", "Quebra Aê, olha o Asa Aê” foram dois dos vários hinos que foram cantados a plenos pulmões pelos micareteiros neste sábado.
Ao som de clássicos do axé, prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, pegou carona no Trio de
Ao som de clássicos do axé, prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, pegou carona no Trio de "Durvalino" Crédito: Rodrigo Gavini
Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória, foi um dos que prestigiaram o show de Durval de cima do trio elétrico. O dia de folia está no começo, logo mais tem Harmonia do Samba e Claudinha Leitte no Sambão do Povo.

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