Vital 2022: foliões falam como é reviver o evento após 16 anos

Foliões voltam a pular o Vital após 16 anos. Evento voltou no Sambão do Povo em 2022 Crédito: Bethania Miranda

De 1994 a 2006, o Espírito Santo viveu o auge do carnaval fora de época com o Vital. O evento reuniu milhares de foliões na Praia de Camburi e Praça do Papa (2006), em Vitória, durante os 12 anos seguidos, chegando a ocupar a posição de maior micareta da Região Sudeste. Embalando os micareteiros com muito axé, nomes como Ivete Sangalo - na Banda Eva -, Claudia Leitte - no Babado Novo -, Chiclete com Banana e Asa de Águia foram presenças carimbadas no evento.

Em seu retorno, nesta sexta-feira (16), o evento trouxe novos nomes para o evento, como Leo Santana e Felipe Pezzoni, que não chegaram a conhecer os tempos áureos do Vital. Neste sábado (17), será a hora da nostalgia com o retorno de Claudia Leitte, Durval Lelys e Harmonia do Samba com o evento capixaba.

E quem já está nesse clima são foliões que ocuparam o Sambão do Povo noite de sexta-feira (16). Muitos foram matar as saudades de ocupar as ruas da Capital indo atrás do trio elétrico ao som de muito axé e relembrar momentos das últimas edições do Vital.

É o caso da Luciana Ferreira. A engenheira civil esteve presente em todas as edições do evento desde 1994. "Eu lembro que o primeiro Vital começava na Ponte de Camburi e só tinha o bloco Mukeka", recordou.

Sobre os momentos marcantes, ela lista o Vital de 1998, em que a Ivete Sangalo - na época, vocalista da Banda Eva- fez o show tomando soro na veia como um de seus preferidos.

Luciana Ferreira conta que curtiu todas as edições do Vital Crédito: Bethania Miranda

Assim que soube do início das vendas do Vital 2022, Luciana não conteve a ansiedade. "O ingresso está comprado desde abril, porque eu não podia perder. Fez parte de toda a minha adolescência", emociona-se.

A pedagoga Rita Valim e o administrador Ledson Valim também têm uma conexão com o evento. "Nós já namorávamos e o Vital fez parte de todo nosso namoro", conta.

O casal Rita e Ledson Valim curtiram o retorno do Vital mesmo com a chuva Crédito: Bethania Miranda

Curtir o retorno do evento após o jejum de 16 anos, deixou os dois ainda mais animados. "Apesar da chuva, está sendo muito bom. A gente relembra muita coisa", explica Ledson. "Lembra a nossa juventude e traz essa alegria que a gente precisa ter sempre. Por isso a gente está aqui hoje, porque o Vital nos trouxe muita alegria", completa a pegadoga.

O Roylson Matos, de 58 anos, relembrou os bons momentos e apresentou o evento para os seus sobrinhos. "O carnaval do Vital era bom demais, por isso eu estou de volta. Trouxe eles para sentirem o que é carnaval de paz".

Rolyson Matos, de 58 anos, apresentou o Vital aos sobrinhos Crédito: Bethania Miranda

HOMENAGEM

O Vital 2022 foi palco de um momento muito especial para o fotógrafo Jansen Lube. Micareteiro de carteirinha, ele frequentou todas as edições do Vital e outros carnavais pelo país com seu grupo de amigos.

Mas em fevereiro deste ano, ele perdeu o amigo e companheiro de folia Rogério Batista, vítima de um câncer. Antes do ocorrido, o combinado deles curtirem o Vital, caso o evento voltasse. "Ele foi em todas as edições, como eu. Mais do que nunca, ele esperava pelo Vital 2022. Mas ele está aqui com a gente", se emocionou.

Como forma de homenagem, o Jansen pregou a imagem do amigo junto ao trio elétrico, que era o que ele mais amava. "Eu fiquei com essa responsabilidade, de hoje, dia 16, que seria aniversário dele, de colocar a foto dele para ele curtir com a gente", conta.