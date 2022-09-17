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Vital 2022: foliões falam como é reviver o evento após 16 anos

Primeiro dia do evento foi marcado pela nostalgia dos micareteiros que curtiram as edições de 1994 a 2006. Homenagens, sorrisos e até choro não faltaram
Bethania Miranda

Bethania Miranda

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 12:07

Foliões voltam a pular o Vital após 16 anos. Evento voltou no Sambão do Povo em 2022
Foliões voltam a pular o Vital após 16 anos. Evento voltou no Sambão do Povo em 2022 Crédito: Bethania Miranda
De 1994 a 2006, o Espírito Santo viveu o auge do carnaval fora de época com o Vital. O evento reuniu milhares de foliões na Praia de Camburi e Praça do Papa (2006), em Vitória, durante os 12 anos seguidos, chegando a ocupar a posição de maior micareta da Região Sudeste.  Embalando os micareteiros com muito axé, nomes como Ivete Sangalo - na Banda Eva -, Claudia Leitte - no Babado Novo -, Chiclete com Banana e Asa de Águia foram presenças carimbadas no evento.
Em seu retorno, nesta sexta-feira (16), o evento trouxe novos nomes para o evento, como Leo Santana e Felipe Pezzoni, que não chegaram a conhecer os tempos áureos do Vital. Neste sábado (17), será a hora da nostalgia com o retorno de Claudia Leitte, Durval Lelys e Harmonia do Samba com o evento capixaba.
E quem já está nesse clima são foliões que ocuparam o Sambão do Povo noite de sexta-feira (16). Muitos foram matar as saudades de ocupar as ruas da Capital indo atrás do trio elétrico ao som de muito axé e relembrar momentos das últimas edições do Vital.
É o caso da Luciana Ferreira. A engenheira civil esteve presente em todas as edições do evento desde 1994. "Eu lembro que o primeiro Vital começava na Ponte de Camburi e só tinha o bloco Mukeka", recordou.
Sobre os momentos marcantes, ela lista o Vital de 1998, em que a Ivete Sangalo - na época, vocalista da Banda Eva- fez o show tomando soro na veia como um de seus preferidos.
Luciana Ferreira conta que curtiu todas as edições do Vital
Luciana Ferreira conta que curtiu todas as edições do Vital Crédito: Bethania Miranda
Assim que soube do início das vendas do Vital 2022, Luciana não conteve a ansiedade. "O ingresso está comprado desde abril, porque eu não podia perder. Fez parte de toda a minha adolescência", emociona-se.
A pedagoga Rita Valim e o administrador Ledson Valim também têm uma conexão com o evento. "Nós já namorávamos e o Vital fez parte de todo nosso namoro", conta.
O casal Rita e Ledson Valim curtiram o retorno do Vital mesmo com a chuva
O casal Rita e Ledson Valim curtiram o retorno do Vital mesmo com a chuva Crédito: Bethania Miranda
Curtir o retorno do evento após o jejum de 16 anos, deixou os dois ainda mais animados. "Apesar da chuva, está sendo muito bom. A gente relembra muita coisa", explica Ledson. "Lembra a nossa juventude e traz essa alegria que a gente precisa ter sempre. Por isso a gente está aqui hoje, porque o Vital nos trouxe muita alegria", completa a pegadoga.
O Roylson Matos, de 58 anos, relembrou os bons momentos e apresentou o evento para os seus sobrinhos. "O carnaval do Vital era bom demais, por isso eu estou de volta. Trouxe eles para sentirem o que é carnaval de paz".
Rolyson Matos, de 58 anos, apresentou o Vital aos sobrinhos
Rolyson Matos, de 58 anos, apresentou o Vital aos sobrinhos Crédito: Bethania Miranda

HOMENAGEM

O Vital 2022 foi palco de um momento muito especial para o fotógrafo Jansen Lube. Micareteiro de carteirinha, ele frequentou todas as edições do Vital e outros carnavais pelo país com seu grupo de amigos.
Mas em fevereiro deste ano, ele perdeu o amigo e companheiro de folia Rogério Batista, vítima de um câncer. Antes do ocorrido, o combinado deles curtirem o Vital, caso o evento voltasse. "Ele foi em todas as edições, como eu. Mais do que nunca, ele esperava pelo Vital 2022. Mas ele está aqui com a gente", se emocionou.
Como forma de homenagem, o Jansen pregou a imagem do amigo junto ao trio elétrico, que era o que ele mais amava. "Eu fiquei com essa responsabilidade, de hoje, dia 16, que seria aniversário dele, de colocar a foto dele para ele curtir com a gente", conta.
Jansen Lube homenageou amigo que faleceu antes de ver o retorno do Vital
Jansen Lube homenageou amigo que faleceu antes de ver o retorno do Vital Crédito: Bethania Miranda

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