Vital 2022: Ex-BBBs curtem o primeiro dia da micareta capixaba

Que o capixaba ama o Vital, que acontece sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória, isso não é novidade pra ninguém. Companheiro de todas as horas, "HZ" - que também adora a maior micareta do Estado - está acompanhando de perto a alegria dos foliões no primeiro dia de festa.
Mas quem também está adorando participar do babado e não deixou de prestigiar o evento foram os ex-"BBB"s Paulo André, Gabi Martins e Pocah.
O capixaba, integrante da última edição do reality show, participou de uma espécie de "esquenta" no trio elétrico, ao lado de Léo Santana, que está comandando o "arrastão final" desta sexta-feira.
PA contou que, desde novo, ouviu falar da micareta, mas, na época, não tinha idade pra participar. "Feliz em ver que o Vital está retornando. Pra gente que é daqui, é um evento que traz muitas coisas boas".
E o atleta não deixou de tietar Leo Santana, o GG da Bahia, artista de quem é amigo e fã. "Ver o Vital retornar com o número 1 do nosso carnaval é um grande feito", finalizou.
BELDADES
Atração especial do camarote da Woods, a ex-"BBB 20" Gabi Martins distribuiu simpatia e sorrisos por onde passava. A mineira diz que se sentiu honrada ao receber o convite para se apresentar no Vital.
"Não conhecia a festa, mas, depois de descobri, me apaixonei. Amo Vitória e o Espírito Santo. Fazer esse evento depois da pandemia da Covid-19 é um marco", defende.
Já a cantora e ex-"BBB 21" Pocah colocou todo mundo pra dançar no camarote Fervo by Zoee, mesmo com a chuva que teimava em não parar de cair. Animada, a artista cantou todo seu repertório e ainda convidou fãs para o palco. Não teve quem resistisse aos seus encantos.