Vital 2022: Ex-BBBs curtem o primeiro dia da micareta capixaba

Gabi Martins foi uma das atrações principais de um dos camarotes do Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

Que o capixaba ama o Vital, que acontece sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória, isso não é novidade pra ninguém. Companheiro de todas as horas, "HZ" - que também adora a maior micareta do Estado - está acompanhando de perto a alegria dos foliões no primeiro dia de festa.

Mas quem também está adorando participar do babado e não deixou de prestigiar o evento foram os ex-"BBB"s Paulo André, Gabi Martins e Pocah.

O capixaba, integrante da última edição do reality show, participou de uma espécie de "esquenta" no trio elétrico, ao lado de Léo Santana, que está comandando o "arrastão final" desta sexta-feira.

PA contou que, desde novo, ouviu falar da micareta, mas, na época, não tinha idade pra participar. "Feliz em ver que o Vital está retornando. Pra gente que é daqui, é um evento que traz muitas coisas boas".

O ex-BBB capixaba Paulo André tietou Leo Santana na noite de abertura do Vital Crédito: Rodrigo Gavini

E o atleta não deixou de tietar Leo Santana, o GG da Bahia, artista de quem é amigo e fã. "Ver o Vital retornar com o número 1 do nosso carnaval é um grande feito", finalizou.

BELDADES

Atração especial do camarote da Woods, a ex-"BBB 20" Gabi Martins distribuiu simpatia e sorrisos por onde passava. A mineira diz que se sentiu honrada ao receber o convite para se apresentar no Vital.

"Não conhecia a festa, mas, depois de descobri, me apaixonei. Amo Vitória e o Espírito Santo. Fazer esse evento depois da pandemia da Covid-19 é um marco", defende.

Pocah soltou seu swing em um dos shows nos camarotes do Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini