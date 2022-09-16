Guia do folião: o que pode ou não no Vital 2022

Na sexta (16), o evento terá os camarotes, arquibancada e a pista (grande bloco para o Arrastão do Vital). Neste dia, as pessoas que compraram os camarotes podem descer para o bloco e curtir o arrastão. É recomendado que os foliões vão de branco, já que não terá abadá neste dia, para formar um grande bloco da paz. Quem comprou o bloco não tem acesso aos camarotes. No sábado (17), o evento terá os camarotes, arquibancada e a pista. Neste dia, cada folião terá acesso apenas ao espaço adquirido, exceto para quem comprou os combos para curtir em mais de um local. Assim, quem comprou apenas o camarote não poderá descer para o bloco com Claudia Leitte, Durval, Harmonia e Eva. Essa pessoa terá acesso apenas ao setor comprado.