Guia do folião: o que pode ou não no Vital 2022

Chegou a hora de curtir a maior micareta do Espírito Santo. O Vital 2022 volta após 16 anos sem edições prometendo muita diversão, axé e diversão para os capixabas. Você vai curtir a folia? HZ trouxe um material para tirar suas dúvidas sobre o evento. Confira abaixo.
Quando acontece o Vital 2022?
Dias 16 e 17 de setembro, sexta e sábado
Onde será realizado o evento?
No Sambão do Povo, que fica na Av. Dario Lourenço, bairro Mario Cypreste, em Vitória
Quais são as atrações?
As grandes atrações da micareta, que sobem no trio, são Léo Santana e Timbalada, que se apresentam na sexta, além de Banda Eva, Claudia Leitte, Durval Lelys e Harmonia do Samba, no sábado. Os camarotes também terão atrações. Confira a programação dos espaços na matéria feita por HZ.
Quais horários de abertura dos portões?
Na sexta (16), os portões abrem às 20h. No sábado, a festa começa às 16h.
Como vai funcionar o evento?
Na sexta (16), o evento terá os camarotes, arquibancada e a pista (grande bloco para o Arrastão do Vital). Neste dia, as pessoas que compraram os camarotes podem descer para o bloco e curtir o arrastão. É recomendado que os foliões vão de branco, já que não terá abadá neste dia, para formar um grande bloco da paz. Quem comprou o bloco não tem acesso aos camarotes. No sábado (17), o evento terá os camarotes, arquibancada e a pista. Neste dia, cada folião terá acesso apenas ao espaço adquirido, exceto para quem comprou os combos para curtir em mais de um local. Assim, quem comprou apenas o camarote não poderá descer para o bloco com Claudia Leitte, Durval, Harmonia e Eva. Essa pessoa terá acesso apenas ao setor comprado.
Quais horários as grandes atrações sobem no trio?
Sexta: Leo Santana (0h30) e Timbalada (2h45). Sábado: Banda Eva (17h30); Durval Lelys (19h50); Harmonia do Samba (22h10); Cláudia Leitte (0h30)
Qual a previsão de encerramento de cada dia?
Na sexta (16), a previsão de encerramento é 6h de sábado. A previsão do sábado é que a festa vá até 4h de domingo.
Ainda tem ingressos?
A festa ainda tem ingressos à venda no site Lebillet.com.br. HZ fez uma matéria informando quais setores ainda estão disponíveis
Onde busco o abadá?
Os abadás podem ser retirados na loja do Vital, no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Bodytech. Os horários podem ser conferidos nesta matéria que HZ preparou.
Como será o acesso ao Sambão?
Vale lembrar que a Av. Dário Lourenço de Souza, a rua do Sambão do Povo, está interditada da Clínica dos Acidentados até a Rua Dom Benedito. Assim, só dará para chegar de carro até estes pontos. Depois o percurso até a Cidade do Vital deverá ser feito a pé. Para saber qual a entrada do seu setor, basta conferir esta matéria de HZ.
O que é necessário para entrar em cada dia?
Na sexta-feira (16), o folião precisará apenas do ingresso e da pulseira do seu setor para entrar no evento. No sábado (17), serão necessários o ingresso, a pulseira do setor mais o abadá para entrar no evento.
Posso levar comida?
Não será permitida a entrada de lanches e comida no Sambão do Povo.
Terá uma praça de alimentação?
Cada camarote terá espaço de venda de comidas e bebidas, assim como a arquibancada. Quem estiver na pista, a organização garantiu que terá pontos de venda de comida e bebida ao longo do percurso.
Posso usar a ficha de compra de bebidas e comidas em qualquer espaço?
As fichas compradas num determinado espaço ou camarote, deverá ser usada somente nele. Se alguém comprou mais de um espaço, não poderá usar a ficha de um camarote em outro, nem do bloco em camarote.
Posso levar copos e garrafas plásticas?
As garrafas são proibidas pela organização. Porém, copos de plástico e os famosos Stanley estão liberados, desde que não tenha marcas de outras festas ou patrocinadores. No evento não serão disponibilizados copos plásticos, por isso é importante levar o seu para o evento.
Posso levar a camel bag?
Não, só é permitida a entrada de copo plástico