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Moda

Customize seu abadá do Vital com duas dicas de HZ

A consultora de imagem Vládia Maciel traz um passo a passo para deixar a peça diferenciada. O evento também disponibilizou um espaço para a turma que não tem tempo de colocar a mão na massa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 13:13

A entrega dos abadás para o Vital 2022 começaram nesta quarta-feira (14). Na sequência, começa a correria para deixar o abadá com a cara de cada folião. E a corrida às costureiras é grande, pois customizar o abadá é o que as meninas mais gostam.
Para a turma que quer colocar a mão na massa, mas está sem inspiração, HZ traz duas opções: quimono e um ombro só. Com ajuda da consultora de imagem Vládia Maciel, mostramos o passo a passo de como transformar sua peça.

SE VOCÊ NÃO TEM TEMPO DE CUSTOMIZAR...

Caso você não tenha tempo de fazer sua customização, pode aproveitar o trabalho das costureiras. Neste ano, o Vital oferece um Espaço Fashion no Shopping Vitória para você já sair com a vestimenta garantida e sem se preocupar, já que a entrega de abadás é realizada no centro comercial.
O espaço, que fica no segundo piso do shopping (em frente à Vivara), funciona até sábado (17), das 12h às 20h. O atendimento será por ordem de chegada e os valores do serviço variam de R$30 a R$70, cobrindo de ajustes a customizações com paetê, renda, penas, pedrarias, tecido com lantejoulas dentre outras opções.
O Vital 2022 acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória.V ale lembrar que, na sexta-feira (16), a organização sugere para que os micareteiros compareçam com camisa branca para fazer um grande Bloco da Paz. No sábado (17), é obrigatório o uso do abadá do setor adquirido.

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