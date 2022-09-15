Customize seu abadá do Vital com duas dicas de HZ

A entrega dos abadás para o Vital 2022 começaram nesta quarta-feira (14). Na sequência, começa a correria para deixar o abadá com a cara de cada folião. E a corrida às costureiras é grande, pois customizar o abadá é o que as meninas mais gostam.

Para a turma que quer colocar a mão na massa, mas está sem inspiração, HZ traz duas opções: quimono e um ombro só. Com ajuda da consultora de imagem Vládia Maciel, mostramos o passo a passo de como transformar sua peça.

SE VOCÊ NÃO TEM TEMPO DE CUSTOMIZAR...

Caso você não tenha tempo de fazer sua customização, pode aproveitar o trabalho das costureiras. Neste ano, o Vital oferece um Espaço Fashion no Shopping Vitória para você já sair com a vestimenta garantida e sem se preocupar, já que a entrega de abadás é realizada no centro comercial.

O espaço, que fica no segundo piso do shopping (em frente à Vivara), funciona até sábado (17), das 12h às 20h. O atendimento será por ordem de chegada e os valores do serviço variam de R$30 a R$70, cobrindo de ajustes a customizações com paetê, renda, penas, pedrarias, tecido com lantejoulas dentre outras opções.