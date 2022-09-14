Vital 2022 ainda tem ingressos disponíveis; veja valores

Se você ainda não comprou seus ingressos, dá tempo de garantir. O Vital 2022 acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. A promessa é de muito axé com shows de Léo Santana e Timabalada no primeiro dia de bloco, além de Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva e Durval Lelys no segundo.
Os camarotes também terão atrações exclusivas como Banda Eva (Vix Na Vista), Psirico e Mumuzinho (Gordinho), Pocah (Fervo by Zoe), Gabi Martins (Woods), entre outros. Inclusive, HZ terá um espaço exclusivo no camarote Vix Na Vista.
As entradas são vendidas no site Lebillet e já tem espaço com dias esgotados. Confira abaixo a tabela de valores e ingressos disponíveis:
BLOCO
- Arrastão Sexta (2º lote): R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia solidária)
- Bloco Sábado (8º lote): R$ 520 (inteira) e R$ 260 (meia solidária)
CAMAROTES
- SACADA DA PINK
- Sexta 16/09 (2º lote): R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia solidária)
- Sábado 17/09 (2º lote): R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia solidária)
- Combo (sexta e sábado) (2º lote): R$ 200
- Sábado + Bloco: esgotado
- Combo (sexta e sábado) + Bloco (2º lote): R$ 400
- BARLAVENTO
- Sexta 16/09 (2º lote): R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia solidária)
- Sábado 17/09 (3º lote): R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia solidária)
- Combo (Sexta e Sábado) (1º lote): R$ 300
- Sábado + Bloco: esgotado
- Combo (sexta e sábado) + Bloco (1º lote): R$ 500
- FERVO BY ZOE
- Sexta 16/09 (8º lote): R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia solidária)
- Sábado 17/09 (6º lote): R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia solidária)
- Combo (sexta e sábado) (7º lote): R$ 290
- Sábado + Bloco (2º lote): R$ 350
- Combo (sexta e sábado) + Bloco (5º lote): R$ 490
- GORDINHO
- Sexta 16/09: esgotado
- Sábado 17/09 (6º lote): R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia solidária)
- Combo (sexta e sábado): esgotado
- Sábado + Bloco: esgotado
- Combo (sexta e sábado) + Bloco: esgotado
- BLOCO DO BERO
- Sexta 16/09 (6º lote): R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia solidária)
- Sábado 17/09 (5º lote): R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia solidária)
- Combo (sexta e sábado) (5º lote): R$ 300
- Sábado + Bloco: esgotado
- Combo (sexta e sábado) + Bloco (5º lote): R$ 500
- VIX NA VISTA
- Sexta 16/09 (7º lote): R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia solidária)
- Sábado 17/09: esgotado
- Combo (sexta e sábado): esgotado
- Sábado + Bloco: esgotado
- Combo (sexta e sábado) + Bloco: esgotado
- WOODS
- Sexta 16/09 (4º lote): R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia solidária)
- Sábado 17/09 (5º lote): R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia solidária)
- Combo (sexta e sábado) (5º lote): R$ 300
- Sábado + bloco: esgotado
- Combo (sexta e sábado) + Bloco (2º lote): R$ 480
RETIRADA DOS ABADÁS
A entrega dos abadás para o evento já começa a ser feita nesta quarta-feira (14). Eles podem ser retirados na loja do Vital, localizada no 1º piso, ao lado da Bodytech, de hoje a sábado (17). Confira os horários e detalhes aqui.
COMO VAI FUNCIONAR
Sexta-feira: neste dia, quem comprou qualquer camarote pode descer para o bloco e acompanhar o Arrastão do Vital com Leo Santana e Timbalada. Quem comprou o bloco não terá acesso aos camarotes. Quem tiver o ingresso de arquibancada solidária só terá acesso a este espaço.
Sábado: neste dia, quem comprou os camarotes só poderão descer para o bloco se tiverem comprado o combo (camarote + bloco). Do contrário, o acesso ficará restrito ao camarote comprado. Quem comprou o bloco não terá acesso aos camarotes. Quem tiver o ingresso de arquibancada solidária só terá acesso a este espaço.