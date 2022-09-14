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Vital 2022 ainda tem ingressos disponíveis; veja valores

Faltando dois dias para a folia, o evento ainda tem entradas disponíveis em alguns camarotes
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 12:45

Claudia Leitte, Banda Eva, Harmonia do Samba e Durval Lelys vão agitar o Bloco do Vital no sábado (17)
Claudia Leitte, Banda Eva, Harmonia do Samba e Durval Lelys vão agitar o Bloco do Vital no sábado (17) Crédito: Divulgação/Vital
Se você ainda não comprou seus ingressos, dá tempo de garantir. O Vital 2022 acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. A promessa é de muito axé com shows de Léo Santana e Timabalada no primeiro dia de bloco, além de Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva e Durval Lelys no segundo.
Os camarotes também terão atrações exclusivas como Banda Eva (Vix Na Vista), Psirico e Mumuzinho (Gordinho), Pocah (Fervo by Zoe), Gabi Martins (Woods), entre outros. Inclusive, HZ terá um espaço exclusivo no camarote Vix Na Vista.
As entradas são vendidas no site Lebillet e já tem espaço com dias esgotados. Confira abaixo a tabela de valores e ingressos disponíveis:

BLOCO

  • Arrastão Sexta (2º lote): R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia solidária)
  • Bloco Sábado (8º lote): R$ 520 (inteira) e R$ 260 (meia solidária)

CAMAROTES

  • SACADA DA PINK
  • Sexta 16/09 (2º lote): R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia solidária)
  • Sábado 17/09 (2º lote): R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia solidária)
  • Combo (sexta e sábado) (2º lote): R$ 200
  • Sábado + Bloco: esgotado
  • Combo (sexta e sábado) + Bloco (2º lote): R$ 400

  • BARLAVENTO
  • Sexta 16/09 (2º lote): R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia solidária)
  • Sábado 17/09 (3º lote): R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia solidária)
  • Combo (Sexta e Sábado) (1º lote): R$ 300
  • Sábado + Bloco: esgotado
  • Combo (sexta e sábado) + Bloco (1º lote): R$ 500
  • FERVO BY ZOE
  • Sexta 16/09 (8º lote): R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia solidária)
  • Sábado 17/09 (6º lote): R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia solidária)
  • Combo (sexta e sábado) (7º lote): R$ 290
  • Sábado + Bloco (2º lote): R$ 350
  • Combo (sexta e sábado) + Bloco (5º lote): R$ 490

  • GORDINHO
  • Sexta 16/09: esgotado
  • Sábado 17/09 (6º lote): R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia solidária)
  • Combo (sexta e sábado): esgotado
  • Sábado + Bloco: esgotado
  • Combo (sexta e sábado) + Bloco: esgotado
  • BLOCO DO BERO
  • Sexta 16/09 (6º lote): R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia solidária)
  • Sábado 17/09 (5º lote): R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia solidária)
  • Combo (sexta e sábado) (5º lote): R$ 300
  • Sábado + Bloco: esgotado
  • Combo (sexta e sábado) + Bloco (5º lote): R$ 500

  • VIX NA VISTA
  • Sexta 16/09 (7º lote): R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia solidária)
  • Sábado 17/09: esgotado
  • Combo (sexta e sábado): esgotado
  • Sábado + Bloco: esgotado
  • Combo (sexta e sábado) + Bloco: esgotado

  • WOODS
  • Sexta 16/09 (4º lote): R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia solidária)
  • Sábado 17/09 (5º lote): R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia solidária)
  • Combo (sexta e sábado) (5º lote): R$ 300
  • Sábado + bloco: esgotado
  • Combo (sexta e sábado) + Bloco (2º lote): R$ 480

RETIRADA DOS ABADÁS

A entrega dos abadás para o evento já começa a ser feita nesta quarta-feira (14). Eles podem ser retirados na loja do Vital, localizada no 1º piso, ao lado da Bodytech, de hoje a sábado (17). Confira os horários e detalhes aqui.

COMO VAI FUNCIONAR

Sexta-feira: neste dia, quem comprou qualquer camarote pode descer para o bloco e acompanhar o Arrastão do Vital com Leo Santana e Timbalada. Quem comprou o bloco não terá acesso aos camarotes. Quem tiver o ingresso de arquibancada solidária só terá acesso a este espaço.
Sábado: neste dia, quem comprou os camarotes só poderão descer para o bloco se tiverem comprado o combo (camarote + bloco). Do contrário, o acesso ficará restrito ao camarote comprado. Quem comprou o bloco não terá acesso aos camarotes. Quem tiver o ingresso de arquibancada solidária só terá acesso a este espaço.

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