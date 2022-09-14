Vital 2022 ainda tem ingressos disponíveis; veja valores

Claudia Leitte, Banda Eva, Harmonia do Samba e Durval Lelys vão agitar o Bloco do Vital no sábado (17) Crédito: Divulgação/Vital

Se você ainda não comprou seus ingressos, dá tempo de garantir. O Vital 2022 acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. A promessa é de muito axé com shows de Léo Santana e Timabalada no primeiro dia de bloco, além de Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva e Durval Lelys no segundo.

Os camarotes também terão atrações exclusivas como Banda Eva (Vix Na Vista), Psirico e Mumuzinho (Gordinho), Pocah (Fervo by Zoe), Gabi Martins (Woods), entre outros. Inclusive, HZ terá um espaço exclusivo no camarote Vix Na Vista.

As entradas são vendidas no site Lebillet e já tem espaço com dias esgotados. Confira abaixo a tabela de valores e ingressos disponíveis:

BLOCO

Arrastão Sexta (2º lote): R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia solidária)



Bloco Sábado (8º lote): R$ 520 (inteira) e R$ 260 (meia solidária)



CAMAROTES

SACADA DA PINK

Sexta 16/09 (2º lote): R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia solidária)



Sábado 17/09 (2º lote): R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia solidária)



Combo (sexta e sábado) (2º lote): R$ 200



Sábado + Bloco: esgotado



Combo (sexta e sábado) + Bloco (2º lote): R$ 400





BARLAVENTO

Sexta 16/09 (2º lote): R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia solidária)



Sábado 17/09 (3º lote): R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia solidária)



Combo (Sexta e Sábado) (1º lote): R$ 300



Sábado + Bloco: esgotado



Combo (sexta e sábado) + Bloco (1º lote): R$ 500



FERVO BY ZOE

Sexta 16/09 (8º lote): R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia solidária)



Sábado 17/09 (6º lote): R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia solidária)



Combo (sexta e sábado) (7º lote): R$ 290



Sábado + Bloco (2º lote): R$ 350



Combo (sexta e sábado) + Bloco (5º lote): R$ 490





GORDINHO

Sexta 16/09: esgotado



Sábado 17/09 (6º lote): R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia solidária)



Combo (sexta e sábado): esgotado



Sábado + Bloco: esgotado



Combo (sexta e sábado) + Bloco: esgotado



BLOCO DO BERO

Sexta 16/09 (6º lote): R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia solidária)



Sábado 17/09 (5º lote): R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia solidária)



Combo (sexta e sábado) (5º lote): R$ 300



Sábado + Bloco: esgotado



Combo (sexta e sábado) + Bloco (5º lote): R$ 500





VIX NA VISTA

Sexta 16/09 (7º lote): R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia solidária)



Sábado 17/09: esgotado



Combo (sexta e sábado): esgotado



Sábado + Bloco: esgotado



Combo (sexta e sábado) + Bloco: esgotado





WOODS

Sexta 16/09 (4º lote): R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia solidária)



Sábado 17/09 (5º lote): R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia solidária)



Combo (sexta e sábado) (5º lote): R$ 300



Sábado + bloco: esgotado



Combo (sexta e sábado) + Bloco (2º lote): R$ 480



RETIRADA DOS ABADÁS

A entrega dos abadás para o evento já começa a ser feita nesta quarta-feira (14). Eles podem ser retirados na loja do Vital, localizada no 1º piso, ao lado da Bodytech, de hoje a sábado (17). Confira os horários e detalhes aqui

COMO VAI FUNCIONAR

Sexta-feira: neste dia, quem comprou qualquer camarote pode descer para o bloco e acompanhar o Arrastão do Vital com Leo Santana e Timbalada. Quem comprou o bloco não terá acesso aos camarotes. Quem tiver o ingresso de arquibancada solidária só terá acesso a este espaço.