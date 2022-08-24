Vital 2022: produção garante a vinda de 20 celebridades

Bill Araújo é um dos famosos confirmados no Vital, segundo a organização Crédito: LEO_GURGEL

Faltando menos de um mês para o retorno do Vital, o evento já está na boca do povo, seja pela turma que quer reviver bons momentos na avenida ou por quem ainda quer viver a experiência de ir atrás do trio. "A repercussão nacional está muito forte. Tenho viajado por diversos Estados e é o Brasil inteiro falando do Vital", comenta Giulia Moussalem.

No mesmo esquema de gente que vem para reviver momentos, também teremos celebridades no mesmo esquema. Durante coletiva na Rede Gazeta, Lilian Moussalem, uma das sócias disse que, ao menos, 20 celebridades estão garantidas nos camarotes, entre artistas convidados e ex-BBBs. Inclusive, gente que curtiu bastante a folia quando acontecia na orla de Camburi durante mais de 10 anos.

"Estamos com a turma do BBB praticamente quase toda garantida. Não digo todos pois são muitos, mas os capixabas (ex-BBBs), com certeza, estarão aqui e mais alguns. Está conversado com bastante gente. Wolf Maia falou que quer vir, vai vir esse ano novamente, o Henri Castelli, ai tem o Bill. Estamos tentando fechar em uns 20, vamos trazer bastante", conta Lilian.

Wolf Maya no Vital 2005 Crédito: Mônica Zorzanelli

O EVENTO

O Vital 2022 está pronto para animar os capixabas nos dias 16 e 17 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. Sob o comando de Romindo Dias, Pablo Pacheco, Lilian e Giulia Moussalem, a retomada será diferente do que ocorreu de 1994 a 2006. Desta vez, o destaque não será apenas nos blocos, mas também nos camarotes, que, juntos, recebem o nome de Cidade do Vital.

Na sexta-feira (16), a festa acontece nos camarotes com suas atrações exclusivas e também no Bloco do Vital, com Léo Santana e a Timbalada. "As pessoas que pagaram os camarotes podem descer para o bloco sem problemas, pois será um encerramento único", explica Pablo Pacheco. "Inclusive, pedimos que todos vão de branco para fazer um grande bloco pela paz", explicou Lilian Moussalem, na coletiva de imprensa realizada em junho.

No sábado (17), a festa, que começará às 16h, também terá os camarotes e o Bloco do Vital, que abriu um lote extra para venda. "No sábado, teremos um bloco único com as demais atrações anunciadas (Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba) e os camarotes funcionando", explica Rominho.