A onda de protestos violentos na Irlanda do Norte após homem estrangeiro ser acusado de ataque com faca

Carros foram incendiados no leste de Belfast Crédito: PA Media

Uma onda de protestos violentos, com incêndios, iniciada após um ataque com faca, obrigou diversas pessoas a abandonar suas casas em Belfast, na Irlanda do Norte

Casas e carros foram incendiados e todo o transporte público foi suspenso na cidade.

Um homem sudanês de 30 anos deve comparecer ao tribunal nesta quarta-feira (10/06) acusado de tentativa de homicídio após o ataque com faca ocorrido no norte de Belfast na noite de segunda-feira.

Ele também foi acusado de posse de objeto cortante em local público e de ameaças de morte. As autoridades disseram que ele ganhou status de refugiado no Reino Unido em 2023.

Um homem na faixa dos 40 anos permanece hospitalizado com ferimentos graves nos olhos, pescoço e costas após o ataque por volta das 22h30 no horário local.

Um vídeo difundido pela internet mostra várias pessoas — incluindo uma empunhando um taco de hurling (um esporte praticado na Irlanda do Norte) — confrontando o suposto agressor até a chegada da polícia.

O Serviço de Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) fez um apelo por calma depois que "focos esporádicos de distúrbios" surgiram em diversas partes da Irlanda do Norte em resposta ao ataque.

Protestos violentos

Houve protestos em diversas cidades, como Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena, Bangor e Belfast. Algumas manifestações foram pacíficas, mas também houve episódios de violência.

"Carros foram incendiados na rua, o que atingiu minha casa, e homens mascarados estavam arrombando portas", disse um morador do leste de Belfast à BBC.

Um grupo de cerca de 100 pessoas mascaradas no leste de Belfast chutou portas e quebrou janelas. Um grande número deles eram adolescente, segundo o líder do Partido Unionista do Ulster (UUP), Jon Burrows.

Lixeiras e um ônibus também foram incendiados. Um porta-voz da empresa de transportes públicos Translink condenou o ataque ao ônibus e suspendeu os serviços.

Na noite de terça-feira, a ministra da Justiça, Naomi Long, disse que não há lugar para "bandidos mascarados" na Irlanda do Norte.

"Embora eu reconheça e compreenda as preocupações decorrentes do ataque no norte de Belfast, não se pode permitir que o ódio vença."

O chefe assistente de polícia Ryan Henderson apelou para que "vozes influentes nas comunidades locais incentivem protestos pacíficos e desencorajem qualquer envolvimento em violência ou desordem".

O Serviço de Bombeiros e Resgate da Irlanda do Norte (NIFRS) respondeu a 62 ocorrências na noite de terça-feira.

"A maioria desses incidentes ocorreu na região da Grande Belfast, onde foi necessário o envio adicional de 21 viaturas de bombeiros de toda a Irlanda do Norte para atender à demanda", afirmou o NIFRS em comunicado.

Mais cedo, o chefe de polícia Jon Boutcher disse que haveria aumento da presença policial nas ruas nos próximos dias.

Em outro local, um Land Rover da polícia foi atacado e casas e carros foram incendiados nas proximidades.

Um pastor que ajudou pessoas visadas na área disse que membros de sua igreja "que estão conosco há 20 anos" estavam sendo expulsos de suas casas "por serem negros".

"Estou com raiva e decepcionado que essa seja a resposta de pessoas em nossa comunidade", disse o pastor Jack McKee.

O pastor Jack McKee disse que alguns membros de sua igreja estavam sendo expulsos de suas casas "por serem negros" Crédito: BBC

Uma barbearia turca foi atacada no condado de Antrim.

O secretário para a Irlanda do Norte, Hilary Benn, disse que “não há nenhuma justificativa para esse tipo de destruição e violência”.

Uma lixeira foi incendiada e empurrada contra um ônibus em Belfast Crédito: PA Media

Os líderes dos cinco principais partidos da Irlanda do Norte divulgaram uma declaração afirmando que estavam "unidos" em condenar o "incidente horrível".

Após o início dos tumultos, a primeira-ministra Michelle O'Neill criticou o que descreveu como "grupos de homens mascarados expulsando famílias de suas casas com incêndios".

"O ataque no norte de Belfast foi hediondo e errado, mas há tentativas perigosas de explorar isso para atingir e atacar pessoas inocentes", acrescentou.

Um homem acusado após o incidente deve comparecer ao tribunal na quarta-feira Crédito: Redes sociais

Quem é o suposto agressor?

Inicialmente as autoridades disseram que o suposto agressor era da Somália, mas posteriormente foi confirmado que se tratava de um homem do Sudão. Elas afirmaram ter recuperado uma faca de cozinha no local.

O Ministério do Interior disse que o suposto agressor tinha permissão para morar no Reino Unido até 2028.

Ele entrou no Reino Unido em 2023 e recebeu o status de refugiado no mesmo ano.

“O indivíduo afirma ter entrado no Reino Unido pela Zona Comum de Viagens”, disse um porta-voz. A Zona Comum de Viagens é um acordo que permite a livre circulação sem passaporte entre cidadãos do Reino Unido, Irlanda e outras ilhas na região.

O chefe de polícia do PSNI disse acreditar que o suspeito viajou do Sudão para Paris antes de voar para Dublin e, em seguida, seguir de ônibus para Belfast em 10 de fevereiro de 2023 — data em que solicitou asilo.

O suspeito não era conhecido da polícia e não há registro dele em nenhum dos bancos de dados de segurança nacional do PSNI, disse Boutcher.