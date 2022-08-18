Rede Gazeta fecha parceria com o Vital 2022

A Rede Gazeta já vestiu o abadá e está pronta para entregar a maior cobertura do Vital 2022. O carnaval fora de época, que vai sacudir a Capital com muita nostalgia nos dias 16 e 17 e setembro, terá presença constante dos veículos do grupo. Pela TV, pelas rádios e pelo site HZ, os foliões vão acompanhar todo o fervo da micareta. Os organizadores do Vital , Lilian e Giulia Moussalem, Pablo Pacheco e Rominho Dias, estiveram na Gazeta para apresentar as novidades do evento. A cantora Flavinha Mendonça relembrou hits da micareta para os convidados da coletiva de imprensa.