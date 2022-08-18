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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rede Gazeta fecha parceria com o Vital 2022

Publicado em
18 ago 2022 às 14:05
Bruno Araújo, Giulia Moussalem, Rominho Dias, Marcello Moraes, Lilian Moussalem e Pablo Pacheco
Bruno Araújo, Giulia Moussalem, Rominho Dias, Marcello Moraes, Lilian Moussalem e Pablo Pacheco: na coletiva de imprensa do Vital na Rede Gazeta Crédito: Renata Rasseli
A Rede Gazeta já vestiu o abadá e está pronta para entregar a maior cobertura do Vital 2022. O carnaval fora de época, que vai sacudir a Capital com muita nostalgia nos dias 16 e 17 e setembro, terá presença constante dos veículos do grupo. Pela TV, pelas rádios e pelo site HZ, os foliões vão acompanhar todo o fervo da micareta. Os organizadores do Vital , Lilian e Giulia Moussalem, Pablo Pacheco e Rominho Dias,  estiveram na Gazeta para apresentar as novidades do evento. A cantora Flavinha Mendonça relembrou hits da micareta para os convidados da coletiva de imprensa. 
Parceira do Vital desde as primeiras edições do evento, a Rede Gazeta recebeu, na última terça-feira (16), os produtores da festa para falar sobre a programação, novidades dos camarotes e organização do local. RR vai estar por lá, fazendo a cobertura exclusiva dentro do Lounge HZ, cara a cara com os trios elétricos.
Gabriel Moura, Flavia Mendonça e Carlos Gonzaga
Gabriel Moura, Flavia Mendonça e Carlos Gonzaga: as equipes de  TV, rádios e site da Gazeta estarão na cobertura do Vital 2022 Crédito: Renata Rasseli

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